Die vier Baustellen des KFC Uerdingen Am Samstag geht es für die Krefelder Fußballer bei den Sportfreunden Baumberg wieder um Oberliga-Punkte. Für eine erfolgreiche Rückrunde müssen die Uerdinger unterdessen an mehreren Stellen ansetzen. Um diese Defizite handelt es sich. von Marvin Wibbeke · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die vier Baustellen des KFC Uerdingen – Foto: Ralph Görtz

Alles war neu im Sommer 2025 beim KFC Uerdingen. Neue Liga, neuer Trainer, komplett neue Mannschaft. Da kann niemand im Umfeld des Vereins erwarten, dass der Klub auf Anhieb eine dominierende Rolle in der Oberliga Niederrhein einnimmt. Dass der KFC trotz all dieser Unbekannten zur Saison-Halbzeit auf dem dritten Tabellenplatz liegt, ist aller Ehren wert. Nichtsdestotrotz gibt es Baustellen, die der KFC Uerdingen in der zweiten Saisonhälfte angehen muss und will. Manche ziehen sich seit der Vorbereitung durch, andere haben sich erst im Laufe der Saison ergeben.

Chancenverwetung Diesen Punkt hatte Trainer Julian Stöhr erst kürzlich noch als eines der Mankos des KFC angesprochen. Seine Mannschaft sei ein Top-Team, das aber relativ wenig Tore schießt. 28 Treffer haben die Uerdinger in den 17 Spielen der Hinrunde erzielt. Nur sieben Teams haben weniger Tore geschossen. Zum Vergleich: Tabellenführer Ratingen 04/19 hat bereits 50 Mal das Tor der Gegner getroffen. St. Tönis und Hilden erzielten beide mehr als 40 Treffer. Die geringe Ausbeute vor dem gegnerischen Tor ist auch der Grund dafür, dass der KFC von allen Spitzenteams die mit Abstand geringste Tordifferenz aufweist. Wegen der stabilen Defensive ist der KFC mit den relativ wenigen Toren ausgekommen. Doch die gute Defensive kann die stotternde Offensive nicht in Gänze auffangen. Aber: Der KFC ist in der Lage, sich Chancen zu erspielen. Es fehlt allerdings schon seit Beginn der Sommervorbereitung an der passenden Chancenverwertung. Da wollte man in der Winterpause ansetzen, doch auch in den jüngsten Testspielen haperte es in diesem Punkt: Fehlende Dominanz. In vielen Spielen hatte der KFC Phasen, in denen das gegnerische Team wenig entgegenzusetzen hatte, in denen es quasi in der eigenen Hälfte eingeschnürt war. Diese Dominanz zu aufrecht zu erhalten ist allerdings noch eines der Defizite. Nach einer dominanten Episode folgte oft eine, in der die Uerdinger selbst kaum Akzente setzen konnten. „Ich erinnere mich vor allem an das Spiel gegen Frintrop, wo uns in der zweiten Halbzeit die Dominanz komplett abhandengekommen ist. Das wollen wir besser machen“, hatte Julian Stöhr kürzlich betont.

Weniger Tore aus dem Spiel Dieser Punkt schließt ein wenig an die erstgenannte Baustelle an. Von den wenigen erzielten Treffern sind ein nicht unerheblicher Teil durch Standardsituationen entstanden. Zehn der 28 Tore resultieren aus einem ruhenden Ball. Das kann durchaus als Stärke deklariert werden, wenn gut 35 Prozent der Tore auf diesem Weg zustande kommen. Doch rechnet man die zehn Treffer raus, so sind es nur noch 18 Tore in 17 Partien, die aus dem Spiel heraus eingeleitet wurden. Gerade einmal etwas mehr als ein Tor pro Spiel im Schnitt. Das ist für eine Mannschaft mit dem Anspruch des KFC Uerdingen deutlich zu wenig. Kleiner Kader beim KFC Mit einer Kaderstärke von 19 Feldspielern und drei Torhütern, also insgesamt 22 Spielern, war der KFC Uerdingen in die aktuelle Spielzeit in der Oberliga gestartet. Am Abend des ersten Spieltags wurden dann noch Adam Tolba und Ephraim Kalonji als weitere Zugänge präsentiert. Mit diesen 24 Spielern wurde die Hinrunde bestritten. Wie es im Fußball so üblich ist, gibt es dann im Winter durchaus etwas Bewegung in einem Kadergefüge, so auch bei den Uerdingern. Kingsley Marcinek, Malcom Scheibner, Batuhan Özden, Rafael Hester, Dominik Burghard und Noah Koch haben den Verein verlassen. Allesamt Spieler, die, wenn überhaupt, nur unregelmäßig in den Pflichtspielen zum Einsatz gekommen sind. Die meisten Einsätze (zehn) hatte Batuhan Özden gesammelt, der auch drei Tore in der Liga vorbereitet hatte. Demgegenüber stehen vier Neuverpflichtungen. Ibuki Noguchi kam vom SV Schermbeck, Justin Möllering vom FC Büderich, Jesse Sierck und Ulrich Bapoh waren zuletzt ohne Verein.