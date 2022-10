Der VfB 03 Hilden II hofft auf Jubelbilder gegen Kapellen. – Foto: Martina Krämer-Lichtschlag

Die VfB 03 Hilden: Zweite steht unter Zugzwang Im Heimspiel gegen den SC Kapellen-Erft sind Leidenschaft und Siegeswillen gefordert.

VfB 03 Hilden II – SC Kapellen-Erft. Der Vizemeister der vergangenen Landesligasaison gibt am Sonntag um 13 Uhr seine Visitenkarte bei der VfB 03-Zweiten auf dem Sportplatz Hoffeldstraße ab. Am siebten Spieltag der nach dem Heimspiel gegen den Rather SV bisher dickste Brocken für die Hildener. So richtig in Schwung gekommen ist das Team von Trainer Björn Feldberg (39) offensichtlich aber erst in den letzten zwei, drei Wochen.

Dem torlosen Remis bei Spitzenreiter FC Büderich ließ der aktuelle Tabellensiebte, der eine Partie weniger als der VfB 03 II ausgetragen hat, zuletzt den 4:0-Heimsieg gegen Victoria Mennrath folgen. „Der Gegner ist nicht gerade überzeugend in die Saison gestartet, scheint aber jetzt allmählich seine Qualitäten abzurufen. Die Mannschaft ist auf jeden Fall stärker einzuschätzen, als die Tabellenposition vermuten lässt. Sie wird auch in der laufenden Runde bestimmt ein gehöriges Wörtchen ganz oben mitreden. Im Moment macht man in Kapellen wohl noch in „Understatement,“ stellt VfB 03 II-Coach Manuel Mirek den Gästen ein ordentliches Zeugnis aus. Erst vier Gegentore sprechen für eine stabile Abwehr. Nicht zu vergessen die gestandenen, defensivstarken Mittelfeldspieler Robert Wilschrey (33) und Celal-Can Yücel (28). Ein ausgesprochener Torjäger hat sich dagegen noch nicht herauskristallisiert. Der junge Efe Özen, gegen Mennrath zweimal erfolgreich, steht intern ganz vorne. Kader recht stabil