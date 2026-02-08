Die Verlobung ist offiziell

Die neue Spielgemeinschaft ist offiziell. "Es war ein langer Weg", sagt Michael Schulze zur Bekanntmachung, dass der 1.FC Stebbach und der SV Gemmingen zur kommenden Saison 2026/27 eine Spielgemeinschaft im Seniorenbereich bilden.
Der Stebbacher Vorsitzende hat intensive Wochen und Monate hinter sich, eine neue SpG ist gleichbedeutend mit dem Ende einer anderen und dafür bedurfte es vieler Gespräche. Ganz wichtig ist es dem 61-Jährigen zu betonen, "dass es keine Entscheidung gegen den TB Richen gewesen ist. Es war nicht wie in manch einer Ehe, dass sich ein Partner neu verliebt hat." Im Sommer endet nämlich die Zusammenarbeit mit den Richenern, die 2014 begann und sportlich mit dem Aufstieg bis in die Kreisliga eine äußerst erfolgreiche gewesen ist. Anders als manch andere SpG, war das Bündnis zwischen Richen und Gemmingen keine "Zweck-Ehe", wie Schulze betont.
Gründe für den ab Juli neu eingeschlagenen Weg gab es dennoch reichlich. Stebbach ist ein Ortsteil der Gemeinde Gemmingen, im Jugendbereich und bei den Alten Herren machen die beiden Klubs schon länger gemeinsame Sache. "Die Gemeinde wächst immer mehr zusammen", sagt Schulze und verweist auf andere Vereine wie den Gesangsverein, den Tischtennisverein oder die Feuerwehr, die schon zusammengegangen sind.
Dass sich die Bekanntmachung der neuen Spielgemeinschaft nun bis Anfang Februar hingezogen hat, nachdem es die Gemmingener, Stebbacher und Richener Spatzen bereits Ende 2025 von den Dächern gepfiffen haben, liegt daran, dass die Verantwortlichen alle Mitglieder und Spieler mit ins Boot holen wollten. "Wir wollten vollkommen transparent alle mitnehmen und haben am vergangenen Freitag einen Infoabend veranstaltet, zu dem wir unsere Mitglieder eingeladen haben", sagt Schulze und verrät, "dort gab es auch kritische Rückfragen, was aber gut ist und dazugehört."
Ein mögliches Dreier-Bündnis wurde ebenfalls erörtert, die Statuten des badischen Fußballverbands untersagen dies jedoch. Vielleicht muss man ein "noch" hinzufügen, schließlich ist davon auszugehen, dass der Amateurfußball in den kommenden Jahren weitere Spieler verlieren wird. Das haben der 1.FC und der SV erkannt, wie Stebbachs 1. Vorsitzender weiter ausführt, "natürlich wäre es allen am liebsten, wenn wir jedes Jahr fair umkämpfte Derbies mit Gemmingen und Richen hätten und danach gemütlich im Klubhaus zusammensitzen könnten. Heute ist es aber anders, da kannst du alleine den Spielbetrieb nicht mehr richtig stemmen."
Nun sind Fakten geschaffen, die Mannschaften sollen sich in der Rückrunde auf ihre Hauptaufgabe, das Kicken, konzentrieren. Und dabei geht es für beide Teams der SpG Stebbach/Richen um einiges. Die Erste spielt in der Kreisklasse A um den Klassenhalt und die Zweite um die Meisterschaft in der Kreisklasse C Süd. "Dafür legen wir bis zum letzten Tag alles rein", verspricht das Stebbacher Vereinsoberhaupt.
Auf eine mögliche Fusion angesprochen, hält sich Schulze vorerst zurück. "Jetzt haben wir uns erst einmal als Spielgemeinschaft gefunden und können dank unserer bisherigen Zusammenarbeit in Jugend und AH vieles mit reinbringen in die Partnerschaft." Den kompletten Zusammenschluss beider Vereine schließt er nicht aus: "Aber nicht gleich morgen, erst einmal müssen die handelnden Personen und Spieler zusammenwachsen."
In der Praxis soll das im Wechsel auf beiden Sportgeländen ab Juli stattfinden. So, wie es die Stebbacher seit nunmehr zwölf Jahren gewohnt sind. Mehr umstellen müssen sich in dieser Hinsicht die Gemminger, die erstmals eine Spielgemeinschaft eingehen.
"Ressourcen zu bündeln, ist natürlich ein großer Vorteil, wir werden das Training aufteilen, was uns mit unserem einzelnen Platz ganz gut entlasten wird", sagt Marius Rippel. Der 1. Vorsitzende des SV Gemmingen sieht in der Spielgemeinschaft wie sein Stebbacher Kollege, "den richtigen Schritt, um unsere gemeinsamen Jugendspieler zu halten und ihnen gleichzeitig eine Perspektive zu bieten." Er meint weiter: "Es wächst alles weiter zusammen, kommunal wie auch sportlich."
Um unbedarft zu starten, soll ein neuer Trainer die kommende SpG Gemmingen/Stebbach coachen. Schulze gibt bekannt: "Wir befinden uns in Gesprächen und ich darf sagen, dass wir für potenzielle Trainer eine begehrte Adresse sind. Wir haben tatsächlich schon direkte Bewerbungen erhalten."
Abschließend will Schulze "Danke" sagen, "und zwar explizit den Richenern Fabian und Felix Ehehalt, Tobias Fundis, Alexander Mühling sowie dem Vorstand Thomas Uhler."
Bleibt die Frage, wie die neue Spielgemeinschaft nun heißen soll. SpG Gemmingen/Stebbach, oder SpG Stebbach/Gemmingen? "Den Punkt müssen wir tatsächlich noch klären", sagt Rippel, der am vergangenen Samstag bei der Jahreshauptversammlung des SV Gemmingen seine Mitglieder ausführlich informiert hat. Er fügt mit einem Schmunzeln hinzu: "Ganz ehrlich ist das aber auch egal." Was zählt ist, was die Vereine in Zukunft daraus machen.