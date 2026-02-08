Die Verlobung ist offiziell Sinsheimer Kreis +++ Der 1.FC Stebbach und der SV Gemmingen machen zur Saison 2026/27 gemeinsame Sache von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Die neue Spielgemeinschaft ist offiziell. "Es war ein langer Weg", sagt Michael Schulze zur Bekanntmachung, dass der 1.FC Stebbach und der SV Gemmingen zur kommenden Saison 2026/27 eine Spielgemeinschaft im Seniorenbereich bilden.

Der Stebbacher Vorsitzende hat intensive Wochen und Monate hinter sich, eine neue SpG ist gleichbedeutend mit dem Ende einer anderen und dafür bedurfte es vieler Gespräche. Ganz wichtig ist es dem 61-Jährigen zu betonen, "dass es keine Entscheidung gegen den TB Richen gewesen ist. Es war nicht wie in manch einer Ehe, dass sich ein Partner neu verliebt hat." Im Sommer endet nämlich die Zusammenarbeit mit den Richenern, die 2014 begann und sportlich mit dem Aufstieg bis in die Kreisliga eine äußerst erfolgreiche gewesen ist. Anders als manch andere SpG, war das Bündnis zwischen Richen und Gemmingen keine "Zweck-Ehe", wie Schulze betont. Gründe für den ab Juli neu eingeschlagenen Weg gab es dennoch reichlich. Stebbach ist ein Ortsteil der Gemeinde Gemmingen, im Jugendbereich und bei den Alten Herren machen die beiden Klubs schon länger gemeinsame Sache. "Die Gemeinde wächst immer mehr zusammen", sagt Schulze und verweist auf andere Vereine wie den Gesangsverein, den Tischtennisverein oder die Feuerwehr, die schon zusammengegangen sind.

Dass sich die Bekanntmachung der neuen Spielgemeinschaft nun bis Anfang Februar hingezogen hat, nachdem es die Gemmingener, Stebbacher und Richener Spatzen bereits Ende 2025 von den Dächern gepfiffen haben, liegt daran, dass die Verantwortlichen alle Mitglieder und Spieler mit ins Boot holen wollten. "Wir wollten vollkommen transparent alle mitnehmen und haben am vergangenen Freitag einen Infoabend veranstaltet, zu dem wir unsere Mitglieder eingeladen haben", sagt Schulze und verrät, "dort gab es auch kritische Rückfragen, was aber gut ist und dazugehört." Ein mögliches Dreier-Bündnis wurde ebenfalls erörtert, die Statuten des badischen Fußballverbands untersagen dies jedoch. Vielleicht muss man ein "noch" hinzufügen, schließlich ist davon auszugehen, dass der Amateurfußball in den kommenden Jahren weitere Spieler verlieren wird. Das haben der 1.FC und der SV erkannt, wie Stebbachs 1. Vorsitzender weiter ausführt, "natürlich wäre es allen am liebsten, wenn wir jedes Jahr fair umkämpfte Derbies mit Gemmingen und Richen hätten und danach gemütlich im Klubhaus zusammensitzen könnten. Heute ist es aber anders, da kannst du alleine den Spielbetrieb nicht mehr richtig stemmen."