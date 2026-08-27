"Die Verletzungen haben mich nur stärker und zielstrebiger gemacht"

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Drei Kreuzbandrisse innerhalb von sechs Jahren bedeuten für viele Sportler das endgültige Karriereende. Nicht so für Askar Harjehusen. Nach seiner dritten schweren Knie-Operation kämpft sich der 29-Jährige, der zuletzt für die zweite Mannschaft des SV Babelsberg 03 in der Landesklasse aufgelaufen ist, mit bemerkenswerter Stehauf-Mentalität zurück. Eine Bestandsaufnahme über Sturheit, Leidenschaft und die unerschütterliche Liebe zum Fußballsport.

Die Verletzungshistorie des Spielers liest sich dramatisch. „2020 habe ich mir das erste Mal das rechte Knie kaputt gemacht: Riss von Kreuzband und Außenmeniskus plus traumatischer Knorpelabriss“, erinnert sich Harjehusenm gegenüber FuPa. Was folgte, waren sechs Wochen auf Krücken, knapp sechs Monate bis zum ersten Joggen und erst nach anderthalb Jahren die Rückkehr auf den Rasen.

Doch das Pech blieb ihm treu: „Kurz darauf, 2022, habe ich mir das linke Knie verletzt: Riss von Außenmeniskus und Kreuzband. Wieder knapp ein Jahr mentale und physische Leidenszeit. Jetzt die dritte schwere Verletzung innerhalb von sechs Jahren.“ Bereits nach der ersten Diagnose rieten ihm viele Bekannte und Ärzte zum Aufhören und sprachen von einem „Totalschaden“. Seit seinem 23. Lebensjahr denkt Harjehusen permanent an den Rücktritt: „Lebensqualität geht verloren, regelmäßige Kniesorgen und -probleme sind ständige Begleiter in meinem Alltag.“

Die Liebe zum Spiel als Antrieb

Trotz dieser immensen Belastung gab der Sportler nicht auf. Auf die Frage, warum er seine Laufbahn nicht beendet, antwortet er entschlossen: „Weil ich diesen Sport liebe und der Fußball mir mehr gibt, als er genommen hat.“ Zuletzt spielte der 29-Jährige in der Landesklasse für die zweite Vertretung des SV Babelsberg 03. Dabei kam er häufig auf defensiven Positionen zum Einsatz, stellt jedoch klar: „Obwohl es überall steht und ich viele Einsätze im defensiven Bereich hatte, war ich noch nie ein Verteidiger gewesen.“ In früheren Jahren war er unter anderem in der Oberliga und in der Brandenburgliga am Ball.

Talent ohne Fleiß in früheren Jahren

Aus seinen höherklassigen Stationen sowie Erfahrungen in den Jugendmannschaften von heutigen erfolgreichen Regionalliga-Teams oder Bundesliga-Vertretungen nimmt er für die Reha überraschend wenig mit. Auf das dort erworbene Wissen angesprochen, sagt er rückblickend selbstkritisch: „Gar keine. Ich spielte in diesen Ligen nur wegen meines Talents. Auch Erfahrungen in den Jugendmannschaften von heutigen erfolgreichen Regionalliga-Teams oder Bundesligisten habe ich nicht wegen meines damaligen Fleißes gesammelt. Ehrlich gesagt hätte ich mit meiner damaligen Einstellung nicht einmal in der niedrigsten Spielklasse einer Altersklasse spielen dürfen.“

Neun Monate Reha und eine sture Entscheidung

Nach seiner jüngsten Operation am 13. August befindet sich Harjehusen erst in der zweiten Woche des Wiederaufbaus. In enger Zusammenarbeit mit der Physiotherapie KOMPASSION arbeitet er nach einem individuellen und allgemeinen Nachbehandlungsschema. „Kurz gesagt: Es läuft alles nach Plan“, erklärt er. Dennoch erfordert der Heilungsprozess Zeit: „Da die Kombination aus Heilung, Reha und mehr nach meiner Operation am 13. August knapp neun Monate dauern wird, werde ich diese Saison auf eigenen Wunsch vereinslos sein.“

Wohin die Reise ab der Saison 2027/2028 führt, ist offen. „Eigentlich wollte ich die Fußballschuhe an den Nagel hängen, aber dafür bin ich zu stur. Jedoch habe ich mir gesagt, dass gewisse Bedingungen erfüllt werden müssten, damit ich höherklassig mit dem Fußball wieder anfange.“

Überwindung der Angst im Kopf

Für die Rückkehr auf den Platz spielt die Psyche die entscheidende Rolle. Der Kopf sei der wichtigste Faktor: „Mutig sein! Geduldig sein! Man muss sich langsam steigern und trauen.“ Den entscheidenden Knotenpunkt beschreibt er so: „Irgendwann wird auch der Fall spontan kommen, wo man eine Bewegung macht, die man sich aktiv gar nicht getraut hätte. Dann merkt man, dass alles hält. Das ist meistens der Punkt bei mir gewesen, wo ich immer mehr Vertrauen in mich bekommen habe, um stetig erfolgreicher in die Zweikämpfe zu gehen.“

Relativierung des biologischen Leistungsspitzenalters

Ob er seinen sportlichen Höhepunkt bereits erreicht hat, lässt Harjehusen offen. Das frühere Idealalter von 29 Jahren gelte heute nicht mehr strikt: „Durch moderne Trainingsmethoden und bessere Ernährung erreichen viele Spieler ihren Leistungshöhepunkt schon mit 24 bis 25 und können ihn dank professioneller Betreuung bis in die späten Dreißiger halten. Zudem spielt die Position eine große Rolle: Flügelspieler sind meist früher am stärksten, während Torhüter und Verteidiger mehr Erfahrung brauchen und später ihren Peak erreichen.“

Aufgrund seiner Krankheitsgeschichte bleibt seine Entwicklung ungewiss: „Wegen meiner Historie aus Verletzungen, Corona und privaten Entscheidungen kann ich nicht sagen, ob ich jemals meinen Peak erreicht habe, in meinem Peak bin oder ihn überhaupt erreichen werde. Lassen wir uns von der Zukunft überraschen. Jedoch gilt eines: Die Verletzungen haben mich nur stärker und zielstrebiger gemacht.“

Transparenz auf Instagram als Motivationsquelle

Seinen Reha-Weg dokumentiert der Sportler seit knapp zwei Wochen offen auf Instagram, wo seine zwei Videos bereits knapp 30000 Personen erreichten. „Kraft nicht, aber es gibt mir die Bestätigung, dass meine Ziele und Pläne in die richtige Richtung gehen: authentisch sein und nahbar bleiben. Ich will Menschen bei meiner Reise mitnehmen, mit dem Gedanken, dass ich ihnen zeigen kann, dass man trotz Rückschlägen immer weitermachen muss.“

Im nahen Umfeld tauscht er sich regelmäßig mit betroffenen Athleten aus. Ob er selbst ein Mutmacher ist, lässt er offen: „Aber ich kann schreiben, dass sie mir mit ihren Worten und Anteilnahmen Kraft geben und Mut machen. Einige positive Reaktionen von unbekannten Personen habe ich schon erhalten. Das Projekt habe ich auch erst vor knapp zwei Wochen begonnen. Dass knapp 30000 Menschen meine zwei Reels sehen und mir positive Reaktionen geben, gibt mir die gute Rückmeldung, dass ich anderen Mut machen kann.“

Geduld und Resilienz als Lebenslektionen

Jeden Tag aufs Neue kämpft er für seine Rückkehr. „Es gibt kein Bild oder Moment. Meine tägliche Motivation ist eine Mischung aus meinen persönlichen Zielen und meiner Freundin. Diese Kombination gibt mir ständig die Kraft, jede Herausforderung meistern zu können.“ Die wertvollste Erkenntnis außerhalb des Fußballplatzes fasst er so zusammen: „Nicht viel, weil ich über die letzten Monate viel an meiner Resilienz arbeiten musste. Die Verletzung bestätigt eines meiner Grundprinzipien im Leben: Geduldig sein und der Erfolg wird kommen.“