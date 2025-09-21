– Foto: Kevin Rosenberger

"Die Verletzung von Amir hat uns sichtlich mitgenommen" Türkspor Neckarsulm zieht im Oberliga.Heimspiel gegen den FV Ravensburg mit 1:3 den Kürzeren. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg FV Ravensb. Türk Neckars

Am 9. Spieltag der Oberliga empfing Türkspor Neckarsulm den FV Ravensbur und musste sich mit 1:3 geschlagen geben.

Gestern, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars FV Ravensburg FV Ravensb. 1 3 Abpfiff Von Beginn an entwickelte sich ein intensives und zweikampfbetontes Spiel auf Augenhöhe. In der 10. Minute kam Türkspor durch Seybold zum ersten gefährlichen Abschluss, doch der Gästekeeper konnte den Ball zur Ecke klären. Kurz darauf ging ein Distanzschuss der Gäste knapp vorbei. Türkspor versuchte Akzente zu setzen: In der 32. Minute zog Trianni von links ab, verfehlte das Tor jedoch knapp.

In der 36. Minute die Führung für Ravensburg: Nach einer Flanke von links köpfte die Nummer 28 der Gäste am zweiten Pfosten zum 0:1 ein. Türkspor ließ sich davon nicht beeindrucken und kam noch vor der Pause zurück. In der 43. Minute gelang Eichinger der verdiente Ausgleich zum 1:1. Mit diesem gerechten Spielstand ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hart umkämpft. In der 59. Minute geriet Türkspor erneut in Rückstand: Nach einer Ecke köpfte ein Ravensburger zum 1:2 ein. Nur eine Minute später dann der Schockmoment: Brockmann verletzte sich in einem Zweikampf schwer und musste ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Sichtbar geschockt wirkte Türkspor in der Folge nicht mehr so präsent.