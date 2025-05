Die Vergabe der Relegationsplätze 2 und 12 steht im Fokus

Unfassbar spannend ist das Hauen und Stechen um vier Ränge, die den direkten Klassenerhalt bedeuten würden. Vier von fünf beteiligten Mannschaften sind punktgleich, am Wochenende kommt es dabei zu keinem direkten Aufeinandertreffen, Fernduelle müssen also weitere Klarheit darüber bringen, wer wohl am Ende in die Abstiegsrelegation muss. Betrachten wir die Herausforderungen des Quintetts von Platz 8 bis hinab zu Platz 12:

SV 08 Auerbach II (30 Punkte, Heimspiel gegen Pressath), VfB Mantel (29 Punkte, Heimspiel gegen Upo II), SV Riglasreuth (29 Punkte, auswärts in Freihung), SG Seugast/Schlicht II (29 Punkte, Heimspiel gegen Immenreuth) und last but not least DJK Ebnath (29 Punkte, Derby in Neusorg). In der momentanen Situation ist klar, dass für alle genannten nur ein Sieg zählen darf, dabei sind die Aufgaben sicherlich von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.

Im Überblick die Matches des vorletzten Spieltags in der Kreisklasse West: