Die Verfolger sitzen dem SV Egg im Nacken Konkurrenz konnte aber vom Patzer des Bezirksliga-Spitzenreiters zuletzt nicht profitieren +++ Verfolgerduell zwischen dem TSV Bobingen und Cosmos Aystetten steht im Fokus

Es hätte ganz eng werden können an der Spitze der Bezirksliga Süd, nachdem der SV Egg an der Günz zuletzt beim TSV Haunstetten gestrauchelt war. Doch die Konkurrenz patzte selbst. Die SpVgg Kaufbeuren verpasste es während der Woche im Nachholspiel gegen den FC Oberstdorf (1:1), nach Punkten mit den Eggern gleich zu ziehen - und auch der TSV Bobingen musste eine Derbyniederlage gegen Türkgücü Königsbrunn (1:2) verdauen. Immerhin haben die Bobinger noch das offene Nachholspiel beim FC Oberstdorf in der Hinterhand, um zum SV Egg aufzuschließen.