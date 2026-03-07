Die US Hostert feiert ihr achtzigjähriges Bestehen

In der BGL Ligue läuft es wieder, die Junioren des Vereins stehen als Zweitligist im Halbfinale der „Coupe du Prince“. Doch dies sind nicht die einzigen Gründe zum Feiern bei der US Hostert. 2026 begeht der Verein aus der Gemeinde Niederanven sein 80-jähriges Vereinsjubiläum. Diesen runden Geburtstag feiert der Club ab März 2026 über ein Jahr lang mit folgenden Veranstaltungen.
Weiter steht ein Open-Air-Konzert auf dem Plan, genau wie die Einweihung der neuen Tribüne des Stade Jos Becker, ein noch nicht feststehendes internationales Fußballspiel und ein Turnier des Jugendhauses Niederanven. Wer möchte, kann auch Sponsor oder Pate des 80-jährigen Jubiläums der US Hostert werden.
Dem Organisationsvorstand des Jubiläums gehören folgende Personen an: Sandra Alves Roussado, Mich Rupp, Jean-Paul Hoffmann, Conny van der Zande, Marc Konsbruck, Steve Schons, Luc Schmit, Gast Schon, Jacques Wolter, Metty Cungs und Roland Brimaire.
Weitere Informationen sind auf der Website des Vereins in der Rubrik "80e Anniversaire" zu finden.