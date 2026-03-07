Die US Hostert feiert ihr achtzigjähriges Bestehen

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

In der BGL Ligue läuft es wieder, die Junioren des Vereins stehen als Zweitligist im Halbfinale der „Coupe du Prince“. Doch dies sind nicht die einzigen Gründe zum Feiern bei der US Hostert. 2026 begeht der Verein aus der Gemeinde Niederanven sein 80-jähriges Vereinsjubiläum. Diesen runden Geburtstag feiert der Club ab März 2026 über ein Jahr lang mit folgenden Veranstaltungen.

16.April: akademische Sitzung

9.Mai: Tag der Ehemaligen

18.Juni: Konzert luxemburgischer Lieder im CIPA Niederanven

14., 15. & 19.Juli: Public Viewing der Fußball-WM

20.November: Mittagessen zugunsten des Atelier Schweesdrëps der "Stëmm vun der Strooss"

27.November: Veteranenabend

10.Januar 2027: Wanderung ins Neue Jahr

10.Juli 2027: Trail-Rennen im Wald

Weiter steht ein Open-Air-Konzert auf dem Plan, genau wie die Einweihung der neuen Tribüne des Stade Jos Becker, ein noch nicht feststehendes internationales Fußballspiel und ein Turnier des Jugendhauses Niederanven. Wer möchte, kann auch Sponsor oder Pate des 80-jährigen Jubiläums der US Hostert werden.