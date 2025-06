"Die Unterstützung der Zuschauer war sensationell!"

Der TSV Basdahl/Volkmarst hat den Aufstieg in die Kreisliga Rotenburg denkbar knapp verpasst. Im Relegationsspiel gegen die SG Unterstedt II unterlag das Team von Trainer Kevin Peimann im Elfmeterschießen mit 6:7. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 1:1. Damit spielt die SG Unterstedt II in der kommenden Saison in der Kreisliga, während Basdahl/Volkmarst ein weiteres Jahr in der 1. Kreisklasse antreten muss.