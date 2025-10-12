Die Unschlagbaren des FC Gutmadingen sind geschlagen Bei der SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach kassiert der Landesliga-Absteiger seine erste Niederlage.

DJK Donaueschingen – SG Wolterdingen-Tannheim 3:2 (1:0). Die DJK kürte sich an diesem Samstagnachmittag zum inoffiziellen "Donaueschinger Stadtmeister". Die Hausherren fanden gleich gut in die Partie. Michael Schmidt markierte nach 14 Minuten das 1:0. Das Spiel der DJK wurde dann aber fahrig. Nach dem Seitenwechsel kamen die Kicker aus Wolterdingen und Tannheim durch Elias Bauer zum Ausgleich (50.). Ein Missverständnis zwischen Torwart und Abwehrspieler münzte Dragan Jovanovic nach einer Stunde Spielzeit in das 2:1 um. In der 65. Minute sah ein Gästeakteur Gelb-Rot. In der Nachspielzeit stand SG-Keeper Daniel Simone zu weit vor seinem Kasten, und Michael Schmidt traf zum 3:1. Eine Zeigerumdrehung weiter bekam die SG Wolterdingen-Tannheim einen Foulelfmeter zugesprochen. Bauer konnte damit aber nur noch Ergebniskosmetik betreiben.





Tore: 1:0 Schmidt (14.), 1:1 Bauer (50.), 2:1 Jovanovic (60.), 3:1 Schmidt (96.), 3:2 Bauer (97., per Elfmeter). SR: Andreas Kleiser (Hölzlebruck). ZS: 220.