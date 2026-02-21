Die unmögliche Mission startet

Türkspor Eppingen (r.) und St.Leon treffen sich am Sonntag bereits zum dritten Mal in dieser Runde. – Foto: Berthold Gebhard

16 Spiele stehen noch aus für Türkspor Eppingen. Nummer eins davon am Sonntag gegen den VfB St.Leon. Anpfiff auf dem heimischen Kunstrasen ist um 14 Uhr. Der Fußball-Landesligist hat somit immerhin eine Partie mehr als seine Konkurrenten im Abstiegskampf. Das ist jedoch die einzig gute Nachricht, ansonsten kommt der Kampf um den Klassenerhalt einer unmöglichen Mission gleich.

Bei 15 Punkten Rückstand zur Abstiegsrelegation und 16 Zählern auf den ersten direkten Nichtabstiegsplatz ist die Ausgangslage klar – es muss ein kleines Wunder her. In Zahlen hochgerechnet mindestens zehn Siege, respektive 30 Punkte. Selbst dann könnte es unter Umständen nicht reichen. Dessen ist sich Mehmet Öztürk bewusst. "Zuerst müssen wir zuhause eine Festung aufbauen", sieht der Türkspor-Trainer in regelmäßigen Heimsiegen die Grundlage für das "Wunder".

Die Wintervorbereitung verlief immerhin besser als jene im Sommer. "Es gibt immer Verbesserungspotenzial, unterm Strich sind wir aber zufriedener und die Ergebnisse haben auch viel mehr gepasst", sagt Öztürk. Dazu hat der Kader wie erwünscht an Breite hinzugewonnen, vor allem Neuzugang Mikail Arslanoglu, der zuletzt für den Verbandsligisten GU-Türk. SV Pforzheim kickte, sticht heraus. Aber auch die in der Vorrunde Langzeitverletzten Maximilian Gräßle und Ilja Eckel sieht wie Neuzugänge zu sehen.