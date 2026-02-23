Die unheimliche Weezer Siegesserie

„Danach haben wir uns nur noch auf das Konterspiel eingelassen. Wir hatten nicht mehr die Kräfte, etwas mit dem Ball zu machen“, sagte Ferhat Ökce. Und seine Mannschaft kam tatsächlich noch einmal vor das Pfalzdorfer Tor: In der 72. Minute erzielte Yannick Gorthmanns nach Vorarbeit von Nick Schwarma den umjubelten Siegtreffer.

„Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen“

„Hinten raus haben wir noch drei, vier, fünf richtig gute Torchancen. Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, aber so ist das bekanntlich im Fußball manchmal“, sagte Gäste-Trainer Raphael Erps, der sich nicht lange mit der Niederlage beim Lokalrivalen aufhalten will. In der Tabelle steht seine Mannschaft mit 23 Punkten weiterhin knapp über dem Strich. „Die Leistung passt. Wir bleiben bei uns und schauen auf die positiven Dinge“, so Erps.