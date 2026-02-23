Die unheimliche Weezer Siegesserie

Hat man noch vor einigen Wochen auf die Tabelle geschaut, mag es vielleicht ein wenig kurios klingen, doch es ist Fakt: Der TSV Weeze ist aktuell das formstärkste Team der Bezirksliga, Gruppe 4. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Ferhat Ökce mit 2:1 (1:0) gegen Alemannia Pfalzdorf durch und feierte damit bereits den fünften Sieg in Folge.
Schön anzusehen war das, was sich auf dem Kunstrasenplatz im August-Janssen-Sportzentrum abspielte, zwar nicht. Doch am Ende behielt der TSV die Punkte 23 bis 25 daheim und vergrößerte den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf vier Zähler. „Man kann schon sagen, dass es ein glücklicher Sieg ist. Wir mussten viele angeschlagene Spieler einsetzen. Und unser Torwart hatte einen sehr guten Tag. Am Ende haben wir jedoch zwei Tore geschossen, Pfalzdorf nur eins. Und das zählt“, sagte Ökce nach Abpfiff, nicht ohne den Kampfgeist seiner Schützlinge zu loben.
Ein Halbfeld-Freistoß brachte in der 20. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber. Yannick Gorthmanns verlängerte den Ball per Kopf vor das Tor, wo Julian Kühn auf 1:0 stellte. Nach einer Stunde kamen die spielerisch überlegenen Gäste zum Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Dominik van Baal setzte sich über außen gut durch und bediente Luca Stratemann im Rückraum – 1:1 (64.).
„Danach haben wir uns nur noch auf das Konterspiel eingelassen. Wir hatten nicht mehr die Kräfte, etwas mit dem Ball zu machen“, sagte Ferhat Ökce. Und seine Mannschaft kam tatsächlich noch einmal vor das Pfalzdorfer Tor: In der 72. Minute erzielte Yannick Gorthmanns nach Vorarbeit von Nick Schwarma den umjubelten Siegtreffer.
„Hinten raus haben wir noch drei, vier, fünf richtig gute Torchancen. Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, aber so ist das bekanntlich im Fußball manchmal“, sagte Gäste-Trainer Raphael Erps, der sich nicht lange mit der Niederlage beim Lokalrivalen aufhalten will. In der Tabelle steht seine Mannschaft mit 23 Punkten weiterhin knapp über dem Strich. „Die Leistung passt. Wir bleiben bei uns und schauen auf die positiven Dinge“, so Erps.