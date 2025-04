Die unglaubliche Serie des Oberligisten geht weiter

Die unglaubliche Serie des Dorfklubs geht weiter, auch nach einem munteren, rassigen und teils turbulenten Spiel in dem es an nichts fehlte: Gehaltener Elfmeter, verwandelter Elfmeter, Platzverweis, viermal Alu-Pech und reichlich Torchancen, Sieger waren schon früh die 649 Zuschauer in der WIRmachenDRUCK Arena, die ihr Kommen sicherlich nicht bereuten. Auch, weil die Gäste aus Pforzheim befreit aufspielten und sich nicht einigelte.

Nach dem ersten Abtasten wurde Mert Tasdelen auf die Reise geschickt, nach einem Haken im Strafraum zog ihm ein Gästespieler das Standbein weg – klarer Fall, Elfmeter. Und klarer Fall, dass dies eine Aufgabe für SG-Kapitän Volkan Celiktas ist. Der sonst sichere Schütze vom Punkt scheiterte jedoch an CfR-Schlussmann Elvin Kovac, der den Ball unter sich begrub (10. Minute). Kurz darauf kombinierten die Gäste schnell und Wycliff Yeboah zwang Maxi Reule im Aspacher Kasten zur Glanzparade (13.).

Man spürte, wie beide Mannschaften richtig Lust hatten, zu spielen. Beide Teams versuchten aus der eigenen Abwehr herauszuspielen, was auch meist gelang. Auch im Strafraum tat sich viel, wie nach 24 Minuten, als der Ball zu Michael Kleinschrodt kam und er das Arbeitsgerät an den Querbalken donnerte, beim Nachschuss von Celiktas fuhr Kovac seine Pranke aus. Keine halbe Stunde war gespielt, als Schiedsrichter Marvin Hoffmann (Mannheim) erneut auf den Pforzheimer Punkt zeigt: als es wieder im Sechzehner rund ging, wurde Fabian Eisele regelwidrig von den Beinen geholt. Der Gefoulte nahm sich nach Absprache mit Celiktas selber der Sache an und ließ diesmal Kovac keine Chance (29.).

Keine 120 Sekunden später jubelte Aspach erneut, nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum ging es im Vollsprint in die andere Richtung, Lukas Stoppel passte klug quer zum mitgeeilten Sturmpartner und Michael Kleinschrodt drückte das Leder über Linie. Die SG gab weiter Gas, fing einige Bälle im Pforzheimer Aufbauspiel ab, kam aber nicht zum dritten Treffer. Die größte Möglichkeit dazu hatte Eisele kurz vor dem Pausenpfiff, als Celiktas Versuch vom Pfosten zurück zum Aspacher Torjäger prallte, er den Nachschuss aber ans Außennetz setzt.

Es wäre das 3:1 gewesen, denn die Goldstädter schlugen zuvor zu: Der Ex-Aspacher Luca Wöhrle legte sich den Ball zum Freistoß hin, zielte – und traf wuchtig die Unterlatte, von Reules Rücken fand schlussendlich die Kugel den Weg ins Tor. Mit 2:1 ging’s in die Kabine, aus der die Gäste nur schwer herauskamen. „Vielleicht habe ich ein doch zu viel gesprochen, wir haben die Zeit vergessen, bis es an der Tür klopfte“, gab mit einem Lächeln CfR-Trainer Thomas Herbst nach dem Spiel zu Protokoll.

Als alle 22 Akteure sich also wieder auf dem Rasen zusammenfanden, brauchten diese auch nicht lange, um für den nächsten Aufreger zu sorgen. Im Anschluss eines Freistoßes kam Pforzheims Salvatore Catanzano zum Kopfball, Endstation Reule (48.). Schnell bekamen die Fautenhauer die Partie aber wieder unter Kontrolle und legten wieder den Vorwärtsgang ein, das Runde sollte aber nicht ins Eckige finden.

Auch nicht, als Keeper Kovac beim wuchtigen Stoppel-Abschluss schon geschlagen war und Wöhrle auf der Torlinie stehend den Ball an den Arm bekam (59.). Weil der dritte Elfmeterpfiff aber ausblieb, ging das spannende Duell mit der knappen Führung weiter. Zwar besaßen die Sonnenhöfer die deutliche Mehrzahl an guten Chancen, der CfR blieb aber ebenfalls gefährlich. Eisele, Rahn, Tasdelen, so ziemlich jeder Rot-Schwarze versuchte sein Glück, das Pforzheimer Tor blieb aber vernagelt.

Kleinschrodt hätte schließlich sein Doppelpack schnüren müssen, vom eingewechselten Jannis Gesell musterhaft bedient bekam er frei vorm Gästetorhüter den Ball nicht unter Kontrolle (74.). Selbst ein Pressschlag mit Kovac war im Programm, der sich dabei verletzte und vom Ersatzmann ausgetauscht werden musste. Dieser eingewechselte Yusuf Tirso stand dann auch gleich im Mittelpunkt, rettete seine Elf gegen Mert Tasdelen mit einer Fußparade vor dem längst überfälligen 3:1 (77.).

Und wenn kein Pforzheimer Abwehrbein mehr blocken konnte, war das Aluminium im Weg: Wie beim ersten Ballkontakt von Lorenz Ender, der Sekunden zuvor ins Spiel kam und den nächsten Lattentreffer setzte (84.). Zum Entsetzen aller Aspach auf dem Rasen und den Rängen war die SG plötzlich nur noch zu zehnt. Jannis Gesell setzte in der gegnerischen Hälfte nach, spitzelte den Ball weg und bekam von Schiedsrichter Hoffmann glatt die Rote Karte vorgehalten (89.). So musste man sich in Unterzahl noch durch die sechsminütige Nachspielzeit wehren, und man tat dies erfolgreich. Der 27. Saisonsieg war letztendlich hochverdient eingefahren, nur ein Wimpernschlag trennt die SG Sonnenhof noch vom Überqueren der Ziellinie.

Das nächste Spiel

Am kommenden Mittwoch ist die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast beim FC Holzhausen. Anpfiff der Halbfinal-Partie im DB Regio-wfv-Pokal im Panoramastadion in Sulz am Neckar/Holzhausen ist um 17.30 Uhr.