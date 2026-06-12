Die (un)fairsten Teams der Verbandsliga am Saisonende

von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Jens Körner

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Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

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Fairness-Tabelle

Verbandsliga Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 Spfr Schwäbisch Hall 2,25 (63 / 2 / 0 / 72)

🥈 TSV Oberensingen 2,34 (64 / 1 / 1 / 75)

🥉 FC Holzhausen 2,37 (69 / 1 / 0 / 76)

TSV Berg 2,56 (71 / 0 / 1 / 82)

VfB Friedrichshafen 2,75 (76 / 3 / 0 / 88)

…

TSG Tübingen 3,87 (88 / 2 / 4 / 124)

SSV Ehingen-Süd 4,0 (103 / 2 / 2 / 128)

SV Fellbach 4,21 (103 / 5 / 2 / 135)

TSV Weilimdorf 4,37 (84 / 5 / 4 / 140)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,96 (114 / 5 / 3 / 159)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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