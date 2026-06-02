Die (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga am Saisonende

von Timo Babic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC 08 Homburg 2,44 (78 / 0 / 1 / 83)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 SV Sandhausen 2,76 (75 / 2 / 1 / 94)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,7 (79 / 1 / 0 / 92)

…

FC Bayern Alzenau 4,02 (95 / 4 / 4 / 137)

TSV Schott Mainz 4,32 (93 / 8 / 4 / 147)

Kickers Offenbach 4,5 (110 / 5 / 4 / 153)

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Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FSV Hollenbach 2,55 (72 / 1 / 2 / 87)

🥈 VfR Aalen 2,58 (82 / 0 / 1 / 88)

🥉 TSV Essingen 2,64 (72 / 2 / 1 / 90)

…

TSG Backnang 3,64 (93 / 3 / 1 / 124)

Türk. SV Singen 3,91 (90 / 6 / 4 / 133)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,17 (109 / 4 / 2 / 142)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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