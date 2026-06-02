Die (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Süd am Saisonende

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– Foto: Anne Weimer

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Die Saison 2025/2026 ist beendet. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

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Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Süd

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SC Freital 2,7 (70 / 2 / 0 / 81)

🥇 VfL Halle 96 2,7 (61 / 2 / 2 / 81)

🥉 SG Union Sandersdorf 2,8 (70 / 2 / 1 / 84)

…

VFC Plauen 4,33 (65 / 3 / 2 / 130)

VfB Empor Glauchau 4,6 (72 / 4 / 3 / 138)

1. SC 1911 Heiligenstadt 6,23 (88 / 5 / 3 / 187)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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