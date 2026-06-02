Die (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Nord am Saisonende

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– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

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Die Saison 2025/2026 ist beendet. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

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Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Nord

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 F.C. Hansa Rostock II 2,4 (60 / 1 / 1 / 72)

🥈 SV Lichtenberg 47 3,0 (65 / 2 / 1 / 90)

🥉 SG Union Klosterfelde 3,03 (81 / 1 / 1 / 91)

…

FC Viktoria 1889 Berlin 5,5 (74 / 5 / 3 / 165)

SV Sparta Lichtenberg 1911 5,73 (89 / 3 / 1 / 172)

Tennis Borussia Berlin 6,03 (80 / 4 / 4 / 181)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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