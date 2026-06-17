Die (un)fairsten Teams der Landesligen am Saisonende

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

🥇 FV Löchgau 2,06 (53 / 0 / 1 / 62)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 SGM Krumme Ebene am Neckar 2,6 (67 / 2 / 1 / 78)

🥈 SKV Rutesheim 2,4 (59 / 0 / 2 / 72)

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SSV Schwäbisch Hall 3,7 (90 / 3 / 2 / 111)

TSG Öhringen 3,9 (85 / 3 / 2 / 117)

SG Schorndorf 4,0 (73 / 3 / 6 / 120)

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Bernhausen 2,63 (65 / 1 / 1 / 79)

🥇 FV Sontheim/Brenz 2,63 (63 / 5 / 0 / 79)

🥉 GSV Maichingen 2,93 (75 / 0 / 1 / 88)

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FV Neuhausen 4,4 (101 / 3 / 2 / 132)

VfL Sindelfingen 4,83 (97 / 4 / 4 / 145)

TSVgg Plattenhardt 5,66 (128 / 7 / 3 / 170)

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSG Balingen Fußball II 2,34 (63 / 2 / 1 / 75)

🥈 SV Nehren 2,37 (64 / 2 / 1 / 76)

🥉 VfB Bösingen 2,46 (60 / 1 / 2 / 79)

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Spvgg Freudenstadt 3,59 (88 / 2 / 3 / 115)

FC 07 Albstadt 3,9 (98 / 3 / 3 / 125)

VfL Nagold 4,09 (105 / 5 / 1 / 131)

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Bad Schussenried 2,12 (63 / 0 / 1 / 68)

🥈 SV Mietingen 2,15 (65 / 1 / 0 / 69)

🥉 FV Rot-Weiß Weiler 2,31 (69 / 0 / 1 / 74)

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FC Srbija Ulm 3,93 (97 / 4 / 2 / 126)

TSV Heimenkirch 3,96 (84 / 2 / 7 / 127)

FC Blaubeuren 4,03 (106 / 2 / 3 / 129)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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