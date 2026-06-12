Die (un)fairsten Teams aller Bezirksligen in Württemberg am Saisonende

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.
🥇 TSV Hirschau 2,1 (53 / 1 / 1 / 63)
🥈 SG Reutlingen 2,13 (55 / 1 / 1 / 64)
🥈 SV Pfrondorf 2,13 (60 / 1 / 0 / 64)
…
SV Zainingen 3,66 (86 / 6 / 0 / 110)
SV Walddorf 3,83 (87 / 5 / 2 / 115)
TSV Genkingen 4,0 (89 / 2 / 4 / 120)
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🥇 SV Maierhöfen-Grünenbach 1,65 (50 / 1 / 0 / 53)
🥈 TSG Ailingen 1,78 (51 / 2 / 0 / 57)
🥉 SV Aichstetten 2,09 (61 / 1 / 0 / 67)
…
SV Oberzell 3,56 (98 / 3 / 1 / 114)
FC Leutkirch 3,59 (97 / 3 / 1 / 115)
FC Dostluk Friedrichshafen 4,9 (120 / 6 / 3 / 157)
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🥇 TSV Kettershausen-Bebenh. 2,5 (64 / 1 / 1 / 75)
🥈 FV Asch-Sonderbuch 2,66 (74 / 1 / 0 / 80)
🥉 SV Eggingen 2,76 (66 / 2 / 1 / 83)
…
SC Türkgücü Ulm 4,0 (100 / 3 / 1 / 120)
FC Hüttisheim 4,1 (99 / 1 / 3 / 123)
SGM Senden-Ay 4,56 (93 / 8 / 2 / 137)
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🥇 FV Löchgau II 2,16 (52 / 0 / 2 / 65)
🥈 SV Salamander Kornwestheim 2,2 (55 / 0 / 1 / 66)
🥉 SV Germania Bietigheim 2,3 (65 / 1 / 0 / 69)
…
TV Pflugfelden 3,53 (58 / 6 / 5 / 106)
TSV Münchingen 3,73 (86 / 5 / 2 / 112)
SV Pattonville 4,06 (80 / 2 / 6 / 122)
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🥇 SGM Mulfingen/Hollenbach II 2,16 (57 / 1 / 0 / 65)
🥈 FSV Friedrichshaller SV 2,2 (61 / 1 / 0 / 66)
🥉 FSV Schwaigern 2,23 (58 / 1 / 1 / 67)
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TSV Botenheim 4,1 (100 / 5 / 1 / 123)
Spfr Lauffen 4,13 (90 / 4 / 3 / 124)
TG Böckingen 4,26 (87 / 7 / 3 / 128)
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🥇 1. FC Heiningen 2,3 (53 / 4 / 0 / 69)
🥈 TSV Denkendorf 2,8 (70 / 3 / 0 / 84)
🥉 1. FC Donzdorf 2,96 (61 / 3 / 2 / 89)
…
TSV RSK Esslingen 3,9 (75 / 6 / 3 / 117)
TSV Oberboihingen 4,03 (94 / 5 / 1 / 121)
TSV Jesingen 4,2 (93 / 5 / 2 / 126)
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🥇 VfR Sulz 1,66 (46 / 0 / 0 / 50)
🥈 SG Dornstetten 2,23 (61 / 2 / 0 / 67)
🥉 SV Baiersbronn 2,26 (54 / 1 / 2 / 68)
…
SV Wittendorf 3,2 (87 / 2 / 0 / 96)
TSV Möttlingen 3,8 (77 / 3 / 5 / 114)
SV Althengstett 4,06 (88 / 7 / 2 / 122)
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🥇 SV Sulmetingen 2,44 (71 / 2 / 1 / 83)
🥇 SV Hohentengen 2,44 (73 / 3 / 0 / 83)
🥉 TSV Kirchberg/Iller 2,47 (72 / 3 / 0 / 84)
…
SV Sigmaringen 3,7 (89 / 6 / 1 / 126)
FV Rot bei Laupheim 3,88 (100 / 3 / 4 / 132)
FC Krauchenwies/Hausen a.A. 1911 I 4,0 (111 / 3 / 2 / 136)
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🥇 TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 2,0 (47 / 0 / 1 / 60)
🥈 TSV Böbingen 2,4 (64 / 2 / 0 / 72)
🥉 FV 08 Unterkochen 2,46 (53 / 3 / 2 / 74)
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SGM Stödtlen/Tannhausen 3,53 (78 / 4 / 3 / 106)
TSG Schnaitheim 3,66 (90 / 2 / 2 / 110)
SSV Aalen 3,76 (88 / 3 / 1 / 113)
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🥇 SGM Kreßberg 2,0 (46 / 2 / 1 / 60)
🥈 TSV Obersontheim 2,26 (62 / 2 / 0 / 68)
🥉 SV Unterweissach 2,4 (69 / 0 / 0 / 72)
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TSV Schmiden 3,36 (90 / 3 / 0 / 101)
TSV Nellmersbach 3,8 (92 / 3 / 1 / 114)
TSV Schornbach 5,23 (109 / 6 / 5 / 157)
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🥇 SGM Gruol/Erlaheim 1,79 (53 / 1 / 1 / 61)
🥈 SGM Deißlingen/Lauffen 1,88 (57 / 2 / 0 / 64)
🥉 SV Dotternhausen 1,97 (56 / 2 / 1 / 67)
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SV Wurmlingen 3,23 (79 / 5 / 3 / 110)
FC Grosselfingen 3,47 (88 / 1 / 5 / 118)
FC Hechingen 5,47 (133 / 6 / 4 / 186)
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🥇 SpVgg Holzgerlingen 1,93 (51 / 1 / 0 / 58)
🥈 SV Vaihingen 2,26 (59 / 1 / 1 / 68)
🥉 TV Echterdingen II 2,43 (55 / 2 / 2 / 73)
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Spvgg Cannstatt 3,5 (73 / 3 / 2 / 105)
TSV Dagersheim 3,56 (85 / 4 / 0 / 107)
ASV Botnang 3,56 (79 / 4 / 2 / 107)
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Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
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