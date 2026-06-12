 2026-06-11T13:43:19.051Z

Allgemeines

Die (un)fairsten Teams aller Bezirksligen in Württemberg am Saisonende

FuPa wirft einen Blick auf die Fairnesstabellen aller Ligen.

von Timo Babic · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Stolz

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

Fairness-Tabelle

Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.

Bezirksliga Alb

🥇 TSV Hirschau 2,1 (53 / 1 / 1 / 63)

🥈 SG Reutlingen 2,13 (55 / 1 / 1 / 64)

🥈 SV Pfrondorf 2,13 (60 / 1 / 0 / 64)

SV Zainingen 3,66 (86 / 6 / 0 / 110)

SV Walddorf 3,83 (87 / 5 / 2 / 115)

TSV Genkingen 4,0 (89 / 2 / 4 / 120)

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Bezirksliga Bodensee

🥇 SV Maierhöfen-Grünenbach 1,65 (50 / 1 / 0 / 53)

🥈 TSG Ailingen 1,78 (51 / 2 / 0 / 57)

🥉 SV Aichstetten 2,09 (61 / 1 / 0 / 67)

SV Oberzell 3,56 (98 / 3 / 1 / 114)

FC Leutkirch 3,59 (97 / 3 / 1 / 115)

FC Dostluk Friedrichshafen 4,9 (120 / 6 / 3 / 157)

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Bezirksliga Donau/Iller

🥇 TSV Kettershausen-Bebenh. 2,5 (64 / 1 / 1 / 75)

🥈 FV Asch-Sonderbuch 2,66 (74 / 1 / 0 / 80)

🥉 SV Eggingen 2,76 (66 / 2 / 1 / 83)

SC Türkgücü Ulm 4,0 (100 / 3 / 1 / 120)

FC Hüttisheim 4,1 (99 / 1 / 3 / 123)

SGM Senden-Ay 4,56 (93 / 8 / 2 / 137)

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Bezirksliga Enz/Murr

🥇 FV Löchgau II 2,16 (52 / 0 / 2 / 65)

🥈 SV Salamander Kornwestheim 2,2 (55 / 0 / 1 / 66)

🥉 SV Germania Bietigheim 2,3 (65 / 1 / 0 / 69)

TV Pflugfelden 3,53 (58 / 6 / 5 / 106)

TSV Münchingen 3,73 (86 / 5 / 2 / 112)

SV Pattonville 4,06 (80 / 2 / 6 / 122)

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Bezirksliga Franken

🥇 SGM Mulfingen/Hollenbach II 2,16 (57 / 1 / 0 / 65)

🥈 FSV Friedrichshaller SV 2,2 (61 / 1 / 0 / 66)

🥉 FSV Schwaigern 2,23 (58 / 1 / 1 / 67)

TSV Botenheim 4,1 (100 / 5 / 1 / 123)

Spfr Lauffen 4,13 (90 / 4 / 3 / 124)

TG Böckingen 4,26 (87 / 7 / 3 / 128)

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Bezirksliga Neckar/Fils

🥇 1. FC Heiningen 2,3 (53 / 4 / 0 / 69)

🥈 TSV Denkendorf 2,8 (70 / 3 / 0 / 84)

🥉 1. FC Donzdorf 2,96 (61 / 3 / 2 / 89)

TSV RSK Esslingen 3,9 (75 / 6 / 3 / 117)

TSV Oberboihingen 4,03 (94 / 5 / 1 / 121)

TSV Jesingen 4,2 (93 / 5 / 2 / 126)

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Bezirksliga Nordschwarzwald

🥇 VfR Sulz 1,66 (46 / 0 / 0 / 50)

🥈 SG Dornstetten 2,23 (61 / 2 / 0 / 67)

🥉 SV Baiersbronn 2,26 (54 / 1 / 2 / 68)

SV Wittendorf 3,2 (87 / 2 / 0 / 96)

TSV Möttlingen 3,8 (77 / 3 / 5 / 114)

SV Althengstett 4,06 (88 / 7 / 2 / 122)

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Bezirksliga Oberschwaben

🥇 SV Sulmetingen 2,44 (71 / 2 / 1 / 83)

🥇 SV Hohentengen 2,44 (73 / 3 / 0 / 83)

🥉 TSV Kirchberg/Iller 2,47 (72 / 3 / 0 / 84)

SV Sigmaringen 3,7 (89 / 6 / 1 / 126)

FV Rot bei Laupheim 3,88 (100 / 3 / 4 / 132)

FC Krauchenwies/Hausen a.A. 1911 I 4,0 (111 / 3 / 2 / 136)

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Bezirksliga Ostwürttemberg

🥇 TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 2,0 (47 / 0 / 1 / 60)

🥈 TSV Böbingen 2,4 (64 / 2 / 0 / 72)

🥉 FV 08 Unterkochen 2,46 (53 / 3 / 2 / 74)

SGM Stödtlen/Tannhausen 3,53 (78 / 4 / 3 / 106)

TSG Schnaitheim 3,66 (90 / 2 / 2 / 110)

SSV Aalen 3,76 (88 / 3 / 1 / 113)

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Bezirksliga Rems/Murr/Hall

🥇 SGM Kreßberg 2,0 (46 / 2 / 1 / 60)

🥈 TSV Obersontheim 2,26 (62 / 2 / 0 / 68)

🥉 SV Unterweissach 2,4 (69 / 0 / 0 / 72)

TSV Schmiden 3,36 (90 / 3 / 0 / 101)

TSV Nellmersbach 3,8 (92 / 3 / 1 / 114)

TSV Schornbach 5,23 (109 / 6 / 5 / 157)

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

🥇 SGM Gruol/Erlaheim 1,79 (53 / 1 / 1 / 61)

🥈 SGM Deißlingen/Lauffen 1,88 (57 / 2 / 0 / 64)

🥉 SV Dotternhausen 1,97 (56 / 2 / 1 / 67)

SV Wurmlingen 3,23 (79 / 5 / 3 / 110)

FC Grosselfingen 3,47 (88 / 1 / 5 / 118)

FC Hechingen 5,47 (133 / 6 / 4 / 186)

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Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

🥇 SpVgg Holzgerlingen 1,93 (51 / 1 / 0 / 58)

🥈 SV Vaihingen 2,26 (59 / 1 / 1 / 68)

🥉 TV Echterdingen II 2,43 (55 / 2 / 2 / 73)

Spvgg Cannstatt 3,5 (73 / 3 / 2 / 105)

TSV Dagersheim 3,56 (85 / 4 / 0 / 107)

ASV Botnang 3,56 (79 / 4 / 2 / 107)

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Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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