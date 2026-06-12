Die Unentschieden machten den Unterschied bei Ratingen 04/19

Am Ende der Saison 2025/26 hat Ratingen 04/19 in der Oberliga die Meisterschaft gewonnen, die niemand gewinnen will: die Vizemeisterschaft. Dabei war es die erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte, Trainer Damian Apfeld hatte aber das klare Ziel, den Klub erstmals in die Regionalliga zu führen. Das wurde verpasst – hauchdünn zwar, denn ein Sieg am letzten Spieltag hätte gereicht, um wieder am VfB 03 Hilden vorbeizuziehen, aber eben verpasst. Woran lag es?
Die Saison startete mit einem wilden 5:4-Erfolg bei eben jenem VfB 03 – wer hätte da ahnen können, dass diese beiden Teams im Endspurt ein Fernduell um den Titel haben würden? Der Sieg wirkte jedenfalls wie ein gutes Omen, hatte Ratingen doch direkt seine schwarze Serie gegen Hilden beendet, das zuvor neunmal in Folge das Liga-Duell gegen 04/19 für sich entschieden hatte. In der Folge wurde der VfB 03 aber wieder zu einem Schreckgespenst: Mit einem 2:0-Sieg in Ratingen gewann er in der dritten Runde des Niederrheinpokals, in der Rückrunde gab es an selber Stelle einen 2:1-Sieg, womit Hilden den direkten Vergleich ausglich. Bei Punktgleichheit in der Abschlusstabelle hätte es damit sogar noch Entscheidungsspiele geben müssen – das blieb allen erspart.
Am dritten Spieltag hatte 04/19 mit einem 3:0-Sieg über Aufsteiger Dingden die Tabellenspitze erklommen. Es verlor sie zwar eine Woche später durch eine 3:4-Niederlage in der Nachspielzeit bei der SpVg. Schonnebeck wieder, doch mit einem 5:0-Heimerfolg über den 1. FC Kleve bekam Ratingen sie direkt wieder zurück. Von diesem fünften bis zum 31. Spieltag stand das Apfeld-Team ununterbrochen ganz oben, wurde erstmals Herbstmeister in der Oberliga und hatte da sechs Punkte Vorsprung auf Schonnebeck und den KFC Uerdingen – und sogar neun auf Hilden. Stolze 50 Treffer hatte 04/19 in der ersten Halbserie erzielt, mit weitem Abstand die meisten. Nur zwei Niederlagen gab es. Doch auf der Negativseite der Hinrunden-Bilanz vermerkte Apfeld seinerzeit schon fünf Unentschieden in den 17 Spielen, davon vier in den letzten sechs Partien des Jahres 2025. Das sollte noch ein Thema werden.
Positiv waren in jedem Fall die 50 Treffer, die sich auf viele Torschützen verteilten – ganze 17 waren es am Saisonende für insgesamt 86 Tore. Emre Demircan nutzte auch zehn Elfmeter für seine 17 Treffer, zudem lieferte er acht Vorlagen. Zweitbester Scorer des Teams wurde Sven Kreyer mit 15 Toren aus dem Spiel heraus und 15 Assists, es folgten Rinor Rexha (8/12) und Ali Hassan Hammoud (8/5).
Zurück zur Winterpause. In der verlor 04/19 Yannick Geisler, der aus beruflichen Gründen seine Karriere beenden musste. Damit fehlte fortan ein Stratege, der auch mal dazwischenhauen kann. Clinton Asare spielte zwar im defensiven Mittelfeld eine gute Saison, mithin seine beste in Ratingen, doch ein Nebenmann mit Geislers Fähigkeiten fehlte. Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 gab es die erwähnte Heimniederlage gegen Hilden, mit zwei Siegen in Folge in St. Tönis und gegen Dingden schien 04/19 aber in der Spur zu bleiben.
Im Anschluss aber gab es drei Unentschieden gegen Schonnebeck, in Kleve und gegen Meerbusch – der Ratinger Vorsprung schmolz, es blieb aber Spitzenreiter, weil auch Uerdingen und Schonnebeck Punkte ausließen. Im Rücken aber pirschte sich Hilden heran. Mit vier Siegen in Folge gab 04/19 darauf zwar die passende Antwort, doch der VfB 03 hatte sich in einen absoluten Flow gespielt und gewann immer weiter – bis er beim KFC 0:1 verlor. Das war ein Samstag, Ratingen nutzte am Sonntag die Gunst der Stunde nicht und holte beim FC Büderich nach dreimaligem Rückstand ein 3:3.
Eine Woche später kam Uerdingen ins Ratinger Stadion, mit mehr als 2000 Zuschauern war die Kulisse die beste der Saison, was auch daran lag, dass in der Zwischenzeit der Zusammenhalt mit den eigenen Fans und vielen Kindern und Jugendlichen in einem Maß gewachsen war, das Ratingen bis dahin nicht erlebt hatte. Sportlich gab es eine 1:4-Niederlage, bei der 04/19 chancenlos war, der VfB 03 verlor aber bei ETB Schwarz-Weiß Essen. Da wiederum gewann das Apfeld-Team eine Woche später, ebenso darauf daheim gegen den VfB Homberg – es hatte aber auch nur noch einen Punkt Vorsprung auf Hilden.
Es folgte das schon zehnte Unentschieden der Saison, das 2:2 bei der Holzheimer SG nach zweimaliger Führung und damit das zweite Remis in dieser Saison gegen den Aufsteiger nach dem 3:3 im Hinspiel. Hilden hatte vorgelegt und blieb so an der Tabellenspitze mit einem Punkt Vorsprung – am 31. Spieltag büßte Ratingen die Führung ein und bekam sie auch nicht wieder, weil es beim Saisonfinale in Monheim 0:2 verlor – auch eine Mannschaft, die 04/19 in dieser Spielzeit nicht besiegen konnte nach dem 3:3 im Hinspiel. Wie diese Partien mit einem Strategen wie Yannick Geisler gelaufen wären, ist eine Überlegung.
Fakt ist: In den entscheidenden Spielen stachen viele Trümpfe der Ratinger nicht – sie erlebten so die Wiederauferstehung des Schreckgespenstes der Vergangenheit: Der VfB 03 Hilden sicherte sich den Aufstieg in die Regionalliga. Nur fünf Niederlagen hatte 04/19 in der Saison kassiert, die wenigsten aller 18 Mannschaften. Die zehn Remis aber waren zu viel – Hilden hatte nur drei, was die neun Niederlagen kompensierte. Denn durch die Unentschieden vergab Ratingen 20 Punkte, Hilden nur sechs. Das ist ein Unterschied von 14 Zählern. Die vier Niederlagen weniger als der VfB 03 brachten 04/19 aber nur zwölf Punkte – und so gewann Hilden den Titel mit zwei Zählern Vorsprung.