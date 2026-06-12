Die Unentschieden machten den Unterschied bei Ratingen 04/19 Der VfB 03 Hilden hat eine Wiederauferstehung als Schreckgespenst von Ratingen 04/19 gefeiert, das auf der Zielgeraden der Saison der Oberliga den Aufstieg in die Regionalliga verspielt hat. Dafür gibt es aber noch weitere Gründe als die Stärke des Rivalen. von Georg Amend · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Ratingen verpasste den Aufstieg – Foto: Arno Wirths

Am Ende der Saison 2025/26 hat Ratingen 04/19 in der Oberliga die Meisterschaft gewonnen, die niemand gewinnen will: die Vizemeisterschaft. Dabei war es die erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte, Trainer Damian Apfeld hatte aber das klare Ziel, den Klub erstmals in die Regionalliga zu führen. Das wurde verpasst – hauchdünn zwar, denn ein Sieg am letzten Spieltag hätte gereicht, um wieder am VfB 03 Hilden vorbeizuziehen, aber eben verpasst. Woran lag es?

Die Saison startete mit einem wilden 5:4-Erfolg bei eben jenem VfB 03 – wer hätte da ahnen können, dass diese beiden Teams im Endspurt ein Fernduell um den Titel haben würden? Der Sieg wirkte jedenfalls wie ein gutes Omen, hatte Ratingen doch direkt seine schwarze Serie gegen Hilden beendet, das zuvor neunmal in Folge das Liga-Duell gegen 04/19 für sich entschieden hatte. In der Folge wurde der VfB 03 aber wieder zu einem Schreckgespenst: Mit einem 2:0-Sieg in Ratingen gewann er in der dritten Runde des Niederrheinpokals, in der Rückrunde gab es an selber Stelle einen 2:1-Sieg, womit Hilden den direkten Vergleich ausglich. Bei Punktgleichheit in der Abschlusstabelle hätte es damit sogar noch Entscheidungsspiele geben müssen – das blieb allen erspart. Am dritten Spieltag hatte 04/19 mit einem 3:0-Sieg über Aufsteiger Dingden die Tabellenspitze erklommen. Es verlor sie zwar eine Woche später durch eine 3:4-Niederlage in der Nachspielzeit bei der SpVg. Schonnebeck wieder, doch mit einem 5:0-Heimerfolg über den 1. FC Kleve bekam Ratingen sie direkt wieder zurück. Von diesem fünften bis zum 31. Spieltag stand das Apfeld-Team ununterbrochen ganz oben, wurde erstmals Herbstmeister in der Oberliga und hatte da sechs Punkte Vorsprung auf Schonnebeck und den KFC Uerdingen – und sogar neun auf Hilden. Stolze 50 Treffer hatte 04/19 in der ersten Halbserie erzielt, mit weitem Abstand die meisten. Nur zwei Niederlagen gab es. Doch auf der Negativseite der Hinrunden-Bilanz vermerkte Apfeld seinerzeit schon fünf Unentschieden in den 17 Spielen, davon vier in den letzten sechs Partien des Jahres 2025. Das sollte noch ein Thema werden.

86 Treffer von 17 verschiedenen Torschützen Positiv waren in jedem Fall die 50 Treffer, die sich auf viele Torschützen verteilten – ganze 17 waren es am Saisonende für insgesamt 86 Tore. Emre Demircan nutzte auch zehn Elfmeter für seine 17 Treffer, zudem lieferte er acht Vorlagen. Zweitbester Scorer des Teams wurde Sven Kreyer mit 15 Toren aus dem Spiel heraus und 15 Assists, es folgten Rinor Rexha (8/12) und Ali Hassan Hammoud (8/5). Zurück zur Winterpause. In der verlor 04/19 Yannick Geisler, der aus beruflichen Gründen seine Karriere beenden musste. Damit fehlte fortan ein Stratege, der auch mal dazwischenhauen kann. Clinton Asare spielte zwar im defensiven Mittelfeld eine gute Saison, mithin seine beste in Ratingen, doch ein Nebenmann mit Geislers Fähigkeiten fehlte. Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 gab es die erwähnte Heimniederlage gegen Hilden, mit zwei Siegen in Folge in St. Tönis und gegen Dingden schien 04/19 aber in der Spur zu bleiben.