Die ultimative Saisonprognose für die Kreisliga A

Rosellen ist ein Aufstiegskandidat – Foto: Lutz Gaebler

Wer vor einem Jahr die Fußballer des SV Rosellen zum Aufstiegsfavoriten erklärte, hatte dafür ziemlich gute Argumente – und lag am Ende trotzdem gründlich daneben. Das sollte Warnung genug sein. Die RP-Redaktion versucht es trotzdem noch einmal und wagt vor dem Saisonauftakt am Donnerstag mit gleich drei Spielen die ultimative, aber auch nicht bierernste Saisonprognose und erstellt vorab eine Abschlusstabelle der Spielzeit 2026/2027.

2. VfR Büttgen Platz vier im Vorjahr, der Kader fast komplett zusammengeblieben und mit Marcel Müller ein neuer Trainer, der nicht gekommen ist, um die Gegner erst einmal machen zu lassen. „Wir wollen den Gegner dominieren und von Anfang an unser Spiel spielen – nicht abwarten. Der Gegner soll sich auf uns einstellen müssen.“ Dazu wurde nur punktuell verändert, das Gerüst kennt sich längst. Büttgen bleibt bis zum Schluss im Aufstiegsrennen und wird Zweiter.

1. SV Rosellen Favorit? Mit diesem Wort hat Rosellen aus der Vorsaison noch eine Rechnung offen. Nach Jahren in der Spitzengruppe ging es plötzlich runter auf Platz sieben, diesmal ist der Kader größer und soll vor allem Verletzungssorgen besser auffangen. „Wir wollen oben mitspielen und wieder eine bessere Rolle als in der Vorsaison spielen“, sagt der sportliche Leiter Robin Geißler – die Aufstiegspflicht ruft er ausdrücklich nicht aus. Wir machen es trotzdem: Rosellen landet ganz oben.

4. SV Glehn Stürmer Fabian Zierau ist nach seinem Kreuzbandriss wieder da, und auch drumherum erwartet Frank Lambertz mehr Durchschlagskraft: „Ich glaube, vorne sind wir insgesamt stärker aufgestellt, können im vorderen Drittel mehr Alarm machen.“ Die Qualität für die Spitzengruppe war ohnehin vorhanden. Entscheidend wird sein, gegen vermeintlich einfachere Gegner weniger Punkte liegenzulassen – genau das kostete im Vorjahr einen besseren Endspurt. Für ganz oben reicht es auch mit dem Sportlichen Leiter Jörg Ferber nicht, für Platz vier schon.

3. FC Delhoven Zehn Zugänge, ein deutlich breiterer Kader und eine Mischung aus jungen, kreativen und erfahrenen Spielern: Nach den Plätzen elf und zehn hat sich in Delhoven einiges getan. Trainer Thomas Baumer bremst die Erwartungen noch: „In der Favoritenrolle für ganz oben sehe ich uns eher nicht, das wäre nach den vergangenen Ergebnissen vermessen.“ Verständlich – aber wenn die vielen neuen Teile schnell zusammenpassen, ist deutlich mehr drin als zuletzt. Unser Tipp: Platz drei.

5. SF Vorst Zweimal in Folge landeten die Sportfreunde unter den ersten Fünf – warum also nicht ein drittes Mal? Die Mannschaft ist jünger, explosiver und spielstark, Patrick Ohligschläger spricht sogar von der „besten Vorbereitung, die ich hier hatte“. Das klingt fast verdächtig gut, auch wenn der Trainer selbst Rosellen und Delhoven in der Favoritenrolle sieht. Vorst bestätigt seine Konstanz und macht die Top 5 voll.

6. SV Bedburdyck/Gierath Der Aufsteiger hält sich mit Kampfansagen zurück, versteckt sich aber auch nicht. Zehn neue Spieler sind dazugekommen, vorne funktioniert bereits einiges und neun Tore im Pokal waren zumindest mal ein recht deutlicher Gruß an die neue Konkurrenz. „Wir wollen unser Maximum rausholen, ohne zu wissen, was es ist“, sagt Trainer Lukas Baumann. Wir legen uns fest: Das Maximum führt Gierath als Überraschungsmannschaft auf Platz sechs.

7. SG Grimlinghausen/Norf Die starke Rückrunde der Vorsaison war schon ein Fingerzeig. Der Kader ist weitgehend zusammengeblieben, wurde verstärkt und auch die Resultate in Vorbereitung und Pokal machen Hoffnung. Für den ganz großen Sprung nach oben fehlt uns noch etwas, mit dem Abstiegskampf sollte Grimlinghausen/Norf aber deutlich weniger zu tun haben. Eine ziemlich sorgenfreie Saison endet auf Platz sieben.

8. FC Straberg Kämpfen kann Straberg – jetzt soll auch noch mehr Fußball dazukommen. Wolfgang Rieger will seine Mannschaft spielerisch weiterentwickeln und „nicht nur über Kampf zum Klassenerhalt“ kommen. Die Offensive hat Eindruck hinterlassen, sogar Gieraths Trainer Lukas Baumann hat sie ausdrücklich auf dem Zettel. Werden jetzt noch die einfachen Gegentore weniger, bestätigt Straberg den achten Platz aus dem Vorjahr punktgenau.

9. SpVg Gustorf/Gindorf Große Umbauarbeiten waren im Sommer nicht nötig: Nur wenige Spieler gingen, dafür wurde der Kader gezielt ergänzt. Im Pokal war gegen Straberg Schluss, die übrigen Auftritte in der Vorbereitung liefen deutlich besser. Für einen Angriff auf die Spitzengruppe fehlt uns noch ein bisschen Fantasie, nach ganz unten schauen müssen wir aber auch nicht. Gustorf/Gindorf landet auf einem soliden neunten Platz.

10. FSV Vatan Noch einmal Klassenerhalt am letzten Spieltag? Darauf können sie bei Vatan vermutlich ganz gut verzichten. Der Kader ist breiter besetzt, das System wurde angepasst und offensiv entstehen bereits mehr Chancen als in der Vorsaison. „Fußballerisch passt es individuell schon, wir müssen nur diszipliniert als Team auftreten. Dann ist auch eine Überraschung möglich“, sagt Trainer Semih Ciftci. Ganz so weit gehen wir nicht – aber Platz zehn wäre deutlich entspannter als die vergangene Saison.

11. SVG Neuss-Weissenberg II Bei zweiten Mannschaften gehört ein bisschen Unberechenbarkeit dazu – das gilt auch für die Weißenberger. Wer am Wochenende tatsächlich zur Verfügung steht, kann die Kräfteverhältnisse schließlich schnell verändern. Über den ganzen Saisonverlauf dürfte der Kader aber genug hergeben, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Und ein bisschen Unterstützung von oben hat schließlich noch keiner Reserve geschadet. Am Ende reicht es zu Platz elf.

12. SG Orken/Noithausen Sieben Spieler gingen, sieben kamen – in Orken muss sich einiges erst finden. Die vielen jungen Neuzugänge bringen Potenzial mit, Trainer André Zorn weiß aber auch: „Man merkt, dass der Feinschliff noch fehlt.“ Gerade der Saisonstart könnte deshalb noch etwas holprig werden. Am Ende rettet sich die SG und landet auf Platz zwölf.

13. SSV Delrath Der Aufsteiger kommt mit einem neuen System, aber keinem sonderlich breiten Kader in der Kreisliga A an. Schon während der Vorbereitung zeigte sich, wie schwierig die Arbeit wird, wenn wegen Urlaub und Verletzungen plötzlich nur zwölf Spieler im Training stehen. „Die Jungs haben die Veränderungen im Spiel gut angenommen und versuchen, alles direkt umzusetzen“, sagt Trainer Sascha Querbach. Bleibt das Personal zusammen, reicht es hauchdünn – wir tippen Delrath auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

14. TuS Reuschenberg Jung war Reuschenberg schon, jetzt ist die Mannschaft noch einmal jünger geworden. Seniorenerfahrung fehlt bei einigen Spielern noch, ausgerechnet einige der erfahrenen Kräfte fallen zunächst verletzt aus. „Wir treten als Team auf und geben alles, darüber müssen wir auch kommen“, sagt Trainer Lars Schophoven. Das wird in einer Saison mit mindestens vier Absteigern eine schwere Aufgabe – für uns erwischt es den TuS knapp.

15. DJK Germania Hoisten Die Vorbereitung liefert bislang wenig Anlass, Hoisten plötzlich zum Geheimfavoriten zu erklären. Ein Sieg in den Testspielen fehlt, dazu kam das frühe Pokal-Aus. Vorbereitungsresultate sollte man nicht überbewerten, ein bisschen Rückenwind vor einer schwierigen Saison sieht trotzdem anders aus. Hoisten steckt von Beginn an unten drin und landet in unserer Prognose auf Platz 15.

16. SC Kapellen-Erft II Eine ruhige Vorbereitung geht definitiv anders. Erst kam Timo Haep spät, dann trat der Trainer noch vor dem ersten Ligaspiel zurück – nun übernimmt Marcel Bauer eine junge Mannschaft, die sich als Aufsteiger ohnehin erst an die Kreisliga A gewöhnen muss. Immerhin kennt Bauer Verein und Spieler seit mehr als zwei Jahren und sagt klar: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt, um mehr geht es diese Saison nicht.“ Uns fehlt nach diesem Sommer allerdings der Glaube: Kapellen II startet als größter Abstiegskandidat in die Saison.