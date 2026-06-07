Die Übersicht über den letzten Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1

– Foto: Steffi Rathje

Die Saison der Bezirksliga Lüneburg 1 ist beendet und der letzte Spieltag bot nochmal einiges an Toren. Viele Vereine verabschieden sich Richtung Kreisliga, Römstedt Richtung Landesliga. Wir schauen auf den letzten Spieltag in der Übersicht..

Ein wildes Spiel endete zwischen Barendorf und dem Lüneburger SV mit einem 4:4. Nach Treffern von Ben Stönnebrink und Hade Zaiour führten die Gastgeber zwischenzeitlich mit 2:1. Der LSV drehte die Partie anschließend durch Patrick Nwanikum Mbah und Cengiz Acar. In der Schlussphase traf Ben Stönnebrink noch zweimal zum 4:3, ehe Martin Yaku in der 90. Minute den Ausgleich erzielte. Die Gäste beenden die Saison auf Platz vier.

Wendisch Evern legte in Rosche früh den Grundstein für den Auswärtssieg. Julian Niebuhr, Jannes Stahl, Kevin Timothy Folsche und Joris Wendt sorgten bereits vor der Pause für eine 4:0-Führung. Ole Hilmer per Foulelfmeter und Paul-Kester Schulz konnten für Rosche nur noch verkürzen. Für Rosche ging die Saison mit fünf Niederlagen in Serie zu Ende.

Adendorf ging durch Ben Peucker früh in Führung, doch Paule Yves Jacobs antwortete fast direkt mit dem Ausgleich. Nach der Pause brachten Nils Brüggemann und Maurice Ellenberg Teutonia Uelzen endgültig auf die Siegerstraße. Uelzen wird in der kommenden Saison neu angreifen. Adendorf wird 13.

Bardowick setzte sich deutlich gegen Breese-Langendorf durch. Lennart Holzhütter eröffnete früh den Torreigen, ehe Thorben Glüsing, Lucas Kaufmann und Leon Hamann auf 4:0 erhöhten. Jan-Hendrik Lütjens gelang kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer für die Gäste. Bardowick geht in der neuen Saison als klarer Titelfavorit ins Rennen.

Römstedt feierte einen torreichen Heimsieg gegen Wieren. Christian Chidiebere Okafor traf dreifach, dazu waren Yannick Gausmann, Jeremy Fritz, Bastian Bechtloff und Valentin Schulz erfolgreich. Für Wieren trafen Marcel Hoffmann und Nepomuc Vocht. Wieren steigt ab. Römstedt steigt auf.

Der SV Küsten dominierte das Heimspiel gegen Holdenstedt klar. Tobias Renken und Juri Klimanski erzielten jeweils zwei Treffer, dazu trafen Justin Slawski und Björn Fuhrmann beim deutlichen 6:0-Erfolg. Küsten beendet die schwache Saison mit einem starken Abschluss vor den heimischen Fans.

Reppenstedt ging durch Niklas Volpe zunächst in Führung. Nach der Pause drehte Gellersen jedoch die Partie durch Tore von Nico Zemke, Tobias Hövermann und Sami Hassan. Reppenstedt beendet die starke Saison auf dem achten Platz.

Barum führte durch Juri Malina und später erneut durch Slawomir Wieczorkiewicz, musste sich am Ende aber dennoch geschlagen geben. Francesco Block hatte zunächst ausgeglichen, ehe Jan-Malte Edler per Foulelfmeter und Joel Manana die Partie spät zugunsten der Eintracht drehten. Die Eintracht konnte die Saison mit einem Sieg beenden und sich so in die Kreisliga verabschieden.