 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligabericht

Die Übersicht über den letzten Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1

Alle Entscheidungen gefallen

von NK · Heute, 19:37 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Bezirksliga 1
MTV Barum
SV Küsten
Gellersen
Wend. Evern

Die Saison der Bezirksliga Lüneburg 1 ist beendet und der letzte Spieltag bot nochmal einiges an Toren. Viele Vereine verabschieden sich Richtung Kreisliga, Römstedt Richtung Landesliga. Wir schauen auf den letzten Spieltag in der Übersicht..

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
4
4
Abpfiff

Ein wildes Spiel endete zwischen Barendorf und dem Lüneburger SV mit einem 4:4. Nach Treffern von Ben Stönnebrink und Hade Zaiour führten die Gastgeber zwischenzeitlich mit 2:1. Der LSV drehte die Partie anschließend durch Patrick Nwanikum Mbah und Cengiz Acar. In der Schlussphase traf Ben Stönnebrink noch zweimal zum 4:3, ehe Martin Yaku in der 90. Minute den Ausgleich erzielte. Die Gäste beenden die Saison auf Platz vier.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
2
4
Abpfiff

Wendisch Evern legte in Rosche früh den Grundstein für den Auswärtssieg. Julian Niebuhr, Jannes Stahl, Kevin Timothy Folsche und Joris Wendt sorgten bereits vor der Pause für eine 4:0-Führung. Ole Hilmer per Foulelfmeter und Paul-Kester Schulz konnten für Rosche nur noch verkürzen. Für Rosche ging die Saison mit fünf Niederlagen in Serie zu Ende.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
1
3
Abpfiff

Adendorf ging durch Ben Peucker früh in Führung, doch Paule Yves Jacobs antwortete fast direkt mit dem Ausgleich. Nach der Pause brachten Nils Brüggemann und Maurice Ellenberg Teutonia Uelzen endgültig auf die Siegerstraße. Uelzen wird in der kommenden Saison neu angreifen. Adendorf wird 13.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
4
1
Abpfiff

Bardowick setzte sich deutlich gegen Breese-Langendorf durch. Lennart Holzhütter eröffnete früh den Torreigen, ehe Thorben Glüsing, Lucas Kaufmann und Leon Hamann auf 4:0 erhöhten. Jan-Hendrik Lütjens gelang kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer für die Gäste. Bardowick geht in der neuen Saison als klarer Titelfavorit ins Rennen.

Gestern, 16:00 Uhr
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
7
2
Abpfiff

Römstedt feierte einen torreichen Heimsieg gegen Wieren. Christian Chidiebere Okafor traf dreifach, dazu waren Yannick Gausmann, Jeremy Fritz, Bastian Bechtloff und Valentin Schulz erfolgreich. Für Wieren trafen Marcel Hoffmann und Nepomuc Vocht. Wieren steigt ab. Römstedt steigt auf.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
6
0
Abpfiff

Der SV Küsten dominierte das Heimspiel gegen Holdenstedt klar. Tobias Renken und Juri Klimanski erzielten jeweils zwei Treffer, dazu trafen Justin Slawski und Björn Fuhrmann beim deutlichen 6:0-Erfolg. Küsten beendet die schwache Saison mit einem starken Abschluss vor den heimischen Fans.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
3
1
Abpfiff

Reppenstedt ging durch Niklas Volpe zunächst in Führung. Nach der Pause drehte Gellersen jedoch die Partie durch Tore von Nico Zemke, Tobias Hövermann und Sami Hassan. Reppenstedt beendet die starke Saison auf dem achten Platz.

Gestern, 16:00 Uhr
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
2
3
Abpfiff
+Video

Barum führte durch Juri Malina und später erneut durch Slawomir Wieczorkiewicz, musste sich am Ende aber dennoch geschlagen geben. Francesco Block hatte zunächst ausgeglichen, ehe Jan-Malte Edler per Foulelfmeter und Joel Manana die Partie spät zugunsten der Eintracht drehten. Die Eintracht konnte die Saison mit einem Sieg beenden und sich so in die Kreisliga verabschieden.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
TuS Neetze
TuS NeetzeTuS Neetze
4
1
Abpfiff

Jannis Neugebauer brachte Scharnebeck mit einem Doppelpack früh in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Janko Gavrilovic sorgten Lasse Bergbohm und Julian Menzel in der Schlussphase für den klaren Heimsieg. Für Neetze war es zum Abschluss die vierte Niederlage in Serie.