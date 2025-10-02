Die Überraschungsmannschaft: Hinter den Kulissen beim FC St. Pauli III

Mit fünf Siegen aus den ersten sechs Landesligapartien und dem Einzug in die vierte Runde des Holsten-Pokals nach dem 1:0-Auswärtssieg bei HEBC II ist Landesliga-Aufsteiger FC St. Pauli III, die Mannschaft von Christian Köpke und Marius Breuch, die Überraschung der Saison. Wir haben mit den beiden Trainern über ihren Weg, ihre Philosophie und die Zukunft gesprochen.
Freitagabend, 20 Uhr, Flutlicht, Kunstrasen – die Heimspiele des FC St. Pauli III am Bunker am Heiligengeistfeld haben einen ganz eigenen Charakter. Während nebenan das Millerntor aufragt, sorgen Fans, Vereinsmitglieder und Wegbegleiter regelmäßig für eine besondere Atmosphäre. Wer die Spiele der Dritten besucht, spürt: Hier geht es nicht nur um Fußball, sondern um Haltung, Gemeinschaft und die enge Verbindung zum Verein.
Ein Trainerkollektiv mit Geschichte
Seit vielen Jahren begleiten Christian Köpke (43), Marius Breuch (36) und Jörn Steffen (40) das Team von der Seitenlinie, in dieser Saison ergänzt durch Alexander Graf (37). Köpke beschreibt den gemeinsamen Weg: „Wir vier haben alle den gleichen Weg beim FC St. Pauli genommen. Alle waren erst Spieler bei den 3. Herren. Auch wenn wir nie direkt zusammengespielt haben, haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt.“
Er selbst wechselte bereits 2012 von der Kabine an die Linie, zunächst als Co-Trainer, später als Verantwortlicher. Jörn Steffen begann als Torwarttrainer, übernahm später die 1. Frauen, und ist bis heute eine prägende Figur im Trainerteam. 2019 stieß Marius Breuch hinzu. Alexander Graf schließlich war bis zur vergangenen Saison noch Spieler im Team und ist seit dieser Spielzeit als Co-Trainer Teil des Quartetts. Gemeinsam verkörpern sie ein Modell von Kontinuität und Vertrautheit.
Gegenseitige Wertschätzung als Fundament
Das Zusammenspiel der vier Trainer ist geprägt von Anerkennung. Köpke lobt: „Marius hat uns sofort auf ein anderes Level gehoben. Seine akribische Arbeit macht uns in jedem Bereich besser. Er hat den Grundstein für unsere erfolgreiche Arbeit gelegt.“ Breuch kontert mit ähnlicher Deutlichkeit: „Christian hat immer das Ganze im Blick. Er kennt den Verein, schafft optimale Rahmenbedingungen und lebt unsere Philosophie. Gemeinsam haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem sich jeder Spieler einbringen kann.“
Auch Jörn Steffen nimmt im Team eine besondere Rolle ein. Er ist weit mehr als Torwarttrainer, er verkörpert die Werte des Vereins, spürt, was Spieler bewegt, und vermittelt diese Sensibilität in die Mannschaft. Alexander Graf wiederum hat den nahtlosen Übergang vom Spieler zum Trainer vollzogen. Durch seine Nähe zu den früheren Mitspielern und seine menschliche Art gelingt es ihm, Trainingseinheiten aktiv mitzugestalten, Gegneranalysen vorzunehmen und so wichtige Impulse einzubringen.
Familie statt Finanzen
Während in der Landesliga - oder tiefer - mancher Verein mit finanziellen Anreizen arbeitet, setzt St. Pauli III bewusst andere Akzente. „Bei uns verdient kein Spieler Geld“, sagt Köpke deutlich. „Wir bieten stattdessen ein familiäres Umfeld und optimale Bedingungen. In einer Spielerumfrage haben über 50 Prozent ‚Familie‘ als Antwort auf die Frage gegeben, was ihnen die Mannschaft bedeutet.“
Breuch beschreibt, wie sich das auf die Mannschaftskultur auswirkt: „Viele Spieler sind seit Jahren dabei, haben Angebote ausgeschlagen und sind geblieben. Das Herz des Teams schlägt hier. Auf dem Platz geht jeder ans Limit, steht für den anderen ein. Abseits des Platzes gibt es keine Grüppchen, die Jungs gehen zusammen ins Stadion, feiern zusammen, verbringen Zeit miteinander.“
Diese Werte, so sind sich die Trainer einig, sind es, die den sportlichen Erfolg tragen.
Anspruch, Entwicklung und Zukunft
Sportlich hat die Landesliga die Mannschaft vor neue Herausforderungen gestellt. „Der Fußball ist schneller und intensiver als in der Bezirksliga“, analysiert Breuch. „Jede Mannschaft hat einen klaren Plan. Vor der Saison wäre ich überrascht gewesen, wie gut wir starten. Heute weniger.“ Köpke ergänzt: „Die Spiele sind enger, bleiben länger offen. Das zwingt uns, flexibler zu agieren und macht die Arbeit spannender.“
Die Ziele bleiben realistisch. „Diese Saison wollen wir konkurrenzfähig sein und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen“, sagt Breuch. „Im Pokal wollen wir wieder ins Finale – da waren wir uns sofort einig.“ Köpke blickt schon weiter: „Langfristig wollen wir uns in der Landesliga festsetzen, eine Mannschaft formen, gegen die es schwer ist zu bestehen. Dafür müssen wir die Strukturen weiterentwickeln.“
Und wie steht es um den Austausch mit der U23, die in der Regionalliga Nord spielt? „Derzeit noch nicht“, sagt Breuch, „aber unsere Tür ist offen. Im November ist ein Treffen mit der Leitung des Nachwuchsleistungszentrums geplant. Mal sehen, wo wir voneinander profitieren können.“
Und auch wenn das Trainerteam trotz Meisterschaft und Pokalsieg bei der Wahl zu Hamburgs „Trainern des Jahres“ nicht in den Top 5 landete, sehen sie es gelassen. „Für uns war es die erfolgreichste Saison überhaupt“, betont Breuch. „Das nimmt uns niemand. Welche Kriterien der Verband hat, weiß ich nicht. Aber die Nominierten sind zurecht gewählt.“
Der FC St. Pauli III zeigt, dass Erfolg nicht nur in Budgets gemessen wird. Hier zählt Zusammenhalt, Prinzipientreue und die Überzeugung, dass Fußball mehr sein kann als das nächste Ergebnis.