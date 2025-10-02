Die Überraschungsmannschaft: Hinter den Kulissen beim FC St. Pauli III

Christian Köpke, Marius Breuch und Jörn Steffen (v.l.) freuen sich über eine tolle Entwicklung beim FC St. Pauli III. – Foto: Marleen Brüser

Mit fünf Siegen aus den ersten sechs Landesligapartien und dem Einzug in die vierte Runde des Holsten-Pokals nach dem 1:0-Auswärtssieg bei HEBC II ist Landesliga-Aufsteiger FC St. Pauli III, die Mannschaft von Christian Köpke und Marius Breuch, die Überraschung der Saison. Wir haben mit den beiden Trainern über ihren Weg, ihre Philosophie und die Zukunft gesprochen.

Freitagabend, 20 Uhr, Flutlicht, Kunstrasen – die Heimspiele des FC St. Pauli III am Bunker am Heiligengeistfeld haben einen ganz eigenen Charakter. Während nebenan das Millerntor aufragt, sorgen Fans, Vereinsmitglieder und Wegbegleiter regelmäßig für eine besondere Atmosphäre. Wer die Spiele der Dritten besucht, spürt: Hier geht es nicht nur um Fußball, sondern um Haltung, Gemeinschaft und die enge Verbindung zum Verein. Ein Trainerkollektiv mit Geschichte

Seit vielen Jahren begleiten Christian Köpke (43), Marius Breuch (36) und Jörn Steffen (40) das Team von der Seitenlinie, in dieser Saison ergänzt durch Alexander Graf (37). Köpke beschreibt den gemeinsamen Weg: „Wir vier haben alle den gleichen Weg beim FC St. Pauli genommen. Alle waren erst Spieler bei den 3. Herren. Auch wenn wir nie direkt zusammengespielt haben, haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt.“ Er selbst wechselte bereits 2012 von der Kabine an die Linie, zunächst als Co-Trainer, später als Verantwortlicher. Jörn Steffen begann als Torwarttrainer, übernahm später die 1. Frauen, und ist bis heute eine prägende Figur im Trainerteam. 2019 stieß Marius Breuch hinzu. Alexander Graf schließlich war bis zur vergangenen Saison noch Spieler im Team und ist seit dieser Spielzeit als Co-Trainer Teil des Quartetts. Gemeinsam verkörpern sie ein Modell von Kontinuität und Vertrautheit.

Gegenseitige Wertschätzung als Fundament Das Zusammenspiel der vier Trainer ist geprägt von Anerkennung. Köpke lobt: „Marius hat uns sofort auf ein anderes Level gehoben. Seine akribische Arbeit macht uns in jedem Bereich besser. Er hat den Grundstein für unsere erfolgreiche Arbeit gelegt.“ Breuch kontert mit ähnlicher Deutlichkeit: „Christian hat immer das Ganze im Blick. Er kennt den Verein, schafft optimale Rahmenbedingungen und lebt unsere Philosophie. Gemeinsam haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem sich jeder Spieler einbringen kann.“ Auch Jörn Steffen nimmt im Team eine besondere Rolle ein. Er ist weit mehr als Torwarttrainer, er verkörpert die Werte des Vereins, spürt, was Spieler bewegt, und vermittelt diese Sensibilität in die Mannschaft. Alexander Graf wiederum hat den nahtlosen Übergang vom Spieler zum Trainer vollzogen. Durch seine Nähe zu den früheren Mitspielern und seine menschliche Art gelingt es ihm, Trainingseinheiten aktiv mitzugestalten, Gegneranalysen vorzunehmen und so wichtige Impulse einzubringen.





Heimspiel-Emotion: Spieler von St. Pauli III zeigen ihre Freude nach dem Treffer, die Feldstraße applaudiert. – Foto: Marleen Brüser