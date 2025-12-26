Die Uckermark bittet zum Hallengipfel in Schwedt

Wenn am morgigen Samstag in der Sporthalle Neue Zeit in Schwedt der Anpfiff ertönt, richtet sich der Blick des regionalen Fußballs auf das 27. Uckermark-Hallen-Masters. Acht Mannschaften aus Landesliga und Landesklasse treffen sich zu einem kompakten, hochklassig besetzten Hallenturnier, das Tempo, Rivalität und regionale Identität vereint. Kurze Spielzeiten, ein klarer Modus und ein dichter Zeitplan machen den Wettbewerb zu einem sportlichen Höhepunkt zwischen den Feiertagen.

Zwei Gruppen als sportliches Fundament Das Teilnehmerfeld ist in zwei Vierergruppen eingeteilt. In der Gruppe A stehen sich der FC Schwedt 02 und der Angermünder FC aus der Landesliga Nord sowie der SC Victoria 1914 Templin und der FSV Rot-Weiß Prenzlau aus der Landesklasse Nord gegenüber. Diese Konstellation verspricht von Beginn an intensive Duelle.

Ein Hallenklassiker mit regionalem Gewicht Das Uckermark-Hallen-Masters gehört seit Jahren zu den festen Größen im winterlichen Fußballkalender der Region. Die 27. Auflage unterstreicht diese Kontinuität. Austragungsort ist die Sporthalle Neue Zeit in Schwedt, die an diesem Nachmittag und Abend zur Bühne für ambitionierten Hallenfußball wird. Jede Partie dauert zwölf Minuten – eine Spielzeit, die keine Pausen für taktisches Abwarten erlaubt.

Gruppe B mit klarer Leistungsdichte

In der Gruppe B trifft der Schönower SV 1928 als Landesligist auf drei Vertreter der Landesklasse Nord: den SV Blau-Weiß 90 Gartz, den VfB Gramzow und die SpG Lunow/Oderberg. Diese Gruppe steht für eine hohe Ausgeglichenheit und unterschiedliche Spielstile. Die Duelle zwischen Schönow und den drei Landesklasse-Teams prägen den Verlauf der Gruppe und eröffnen mehrere Szenarien für die K.-o.-Runde.

Ein enger Zeitplan ohne Leerlauf

Der Turniertag beginnt um 15 Uhr mit dem ersten Gruppenspiel. Der Modus „Jeder gegen jeden“ innerhalb der Gruppen sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit. Jede Mannschaft absolviert drei Gruppenspiele, in denen sich früh zeigt, wer den Hallenrhythmus annimmt.

Der direkte Weg in die Entscheidungsspiele

Nach Abschluss der Gruppenphase geht es ohne Umwege in die K.-o.-Runde. Die beiden Gruppensieger treffen im Halbfinale jeweils auf den Zweitplatzierten der anderen Gruppe. Damit kommt es ab 17.45 Uhr zu den ersten direkten Entscheidungsspielen des Tages. Zudem bleibt das Turnier für alle Teams offen, da auch Platzierungsbegegnungen ausgetragen werden.

Platzierungsspiele mit klarer Struktur

Die Teams auf den Plätzen drei und vier ihrer Gruppen spielen ebenfalls um die Endplatzierungen. Die Spiele um Platz sieben und Platz fünf werden im Neunmeterschießen entschieden, was dem Hallenabend zusätzliche Spannung verleiht. Diese Struktur stellt sicher, dass jede Mannschaft bis zum Ende sportlich gefordert bleibt.

Finalspiele als emotionaler Höhepunkt

Um 18.40 Uhr folgt das Spiel um Platz drei. Das Finale ist für 18.55 Uhr angesetzt und bildet den Schlusspunkt eines intensiven Turniertages. Zwei Mannschaften stehen sich dann gegenüber, die sich in der Gruppenphase und im Halbfinale behauptet haben und den Hallenfußball am konsequentesten umgesetzt haben.

Landesliga trifft Landesklasse

Das Besondere am 27. Uckermark-Hallen-Masters ist die bewusste Mischung aus Landesliga und Landesklasse Nord. Diese Zusammensetzung sorgt für reizvolle Vergleiche, klare Standortbestimmungen und eine hohe sportliche Aussagekraft.

Ein Turnier mit klarer Botschaft

Das Uckermark-Hallen-Masters steht für regionalen Spitzenfußball in komprimierter Form. Acht Teams, kurze Wege, schnelle Spiele und ein direkter Übergang von der Vorrunde in die Entscheidungsspiele machen den Reiz des Turniers aus. Wenn am frühen Abend der Sieger feststeht, wird sich einmal mehr zeigen, welchen Stellenwert der Hallenfußball in der Uckermark besitzt – als Wettbewerb, als Treffpunkt und als sportlicher Jahresabschluss.