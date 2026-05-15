Die U23 von 04/19 hält an Trainer Andreas Voss fest

Das ist Andreas Voss. – Foto: Ratingen 04/19

Bei der U23 von Ratingen 04/19 ist die Trainerfrage geklärt. Wie erwartet wird Andreas Voss auch in der kommenden Bezirksliga-Saison an der Seitenlinie stehen. Für ihn ist es mit dieser Mannschaft die dritte Spielzeit. „Es war wie erwartet alles schnell geklärt“, so der 48-jährige Moerser. „Alle im Verein sind zufrieden, und auch die künftige Richtung wurde ausgiebig besprochen.“

Am Sonntag, 15.30 Uhr, geht es zum Schlusslicht TSV Meerbusch II. Und Voss warnt vor der Hoffnung auf einen netten Spaziergang: „Es gibt in dieser Liga keine Mannschaft, die uns bereitwillig Tür und Tor öffnet.“ Im Hinspiel kam seine Truppe über ein 2:2 nicht hinaus, das sollte Warnung genug sein, auch wenn Meerbusch längst als Absteiger feststeht. Bei der U23 kommt der beste Angreifer Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis (15 Tore in 18 Spielen) nicht mehr zum Einsatz, er ist wegen seiner Oberliga-Einsätze dort festgespielt.

Wohl aussichtslos ist es für den SV Hösel beim Tabellenführer MSV Düsseldorf (Sonntag, 15.30 Uhr in Eller). Die Düsseldorfer können sich drei Spieltage vor dem Saisonende keinen Ausrutscher mehr erlauben, der engste Verfolger Eller 04 liegt nur drei Zähler zurück. Dennoch fahren die Höseler ganz entspannt an die Heidelberger Straße. Denn von Platz zwölf aus kann nichts mehr passieren, und der Druck liegt so allein beim Spitzenreiter. „Dennoch werden wir alles versuchen, dort etwas mitzunehmen. Das sind wir allein der Konkurrenz schon schuldig“, verspricht Michael Rueber, der SVH-Boss. Nicht dabei ist der Abwehrchef Anes Danijali wegen seiner Gelbsperre. Er schoss als Innenverteidiger bisher immerhin sieben Tore.