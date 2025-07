Die U23 kassiert beim Rhein-Cup in Monheim ihre ersten Niederlagen

Während die Hausherren den Siegerpokal in den Monheimer Himmel reckten, hatten Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer bereits ihre Taschen gepackt. Denn erstmals in der Vorbereitung auf die neue Saison war die U23 nicht als Sieger vom Platz gegangen, sondern hatte beim Rheincup auf dem Gelände des 1. FC Monheim gleich zwei Niederlagen eingesteckt. Nach guten Auftritten gegen Blau-Weiß Lohne (2:0), Rot-Weiss Walldorf (5:0), den FSV Frankfurt (3:1) und einem sehr intensiven Trainingslager war in den beiden Turnier-Partien am Samstag dann doch etwas die Luft raus.

Zum Auftakt trafen zunächst der Sechstligist Ahrweiler BC und die Gastgeber aufeinander. Da nach 45 Minuten kein Tor gefallen war, ging es direkt ins Elfmeterschießen, in dem sich Monheim mit 4:1 durchsetzte. Im zweiten Spiel des Tages war es dann an der „Zwoten“, dem Oberligisten ins Finale zu folgen und mit einem Sieg über die SSVg Velbert gut zu starten. Zwar verzeichnete die U23 die etwas besseren Chancen, doch insgesamt blieb sie zu harmlos, sodass auch das zweite Halbfinale nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Fortuna trifft einfach nicht

So stand die Truppe von Trainer Jens Langeneke eine Viertelstunde später bereits wieder auf dem Rasen, um gegen Ahrweiler um den dritten Platz zu spielen. Erneut gelang es der „Zwoten“ nicht, ihr Angriffsspiel in voller Konsequenz durchzuziehen, während Tobias Reuter in der 20. Minute für den Sechstligisten traf. Obwohl die U23 auch in Folge mehr Spielanteile hatte, wollte ihr an diesem Nachmittag einfach kein Treffer gelingen, es bliebt beim 1:0 für Ahrweiler.

Selbst wenn die knappen Niederlagen der bislang erfolgreichen Vorbereitung einen Dämpfer verpasst haben, sind sie dennoch kein Grund, sofort in Sorge zu verfallen, sondern fleißig an der Akribie der vergangenen Wochen festzuhalten. Wirklich wichtig wird es schließlich erst, wenn es in zweieinhalb Wochen gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach erstmals um Punkte geht.