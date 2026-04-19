Die U23 des FC Deisenhofen kämpft tapfer gegen den Spitzenreiter

Engagierte Leistung: Deisenhofen (Eren Özbek; weiß) wähnt sich gut im Spiel, trifft aber nicht ins Tor. – Foto: brouczek

Trotz engagierter Leistung verliert Deisenhofen gegen Olching mit 0:3. Der Abstand zur Abstiegszone schmilzt auf nur noch sechs Punkte.

Letztlich war der Gegner wohl eine Nummer zu groß. „In der Phase, in der wir uns gerade befinden, ist es nicht so einfach gegen den Spitzenreiter“, kommentierte Trainer Andreas Budell das 0:3 der U23 des FC Deisenhofen gegen den souveränen Bezirksliga-Primus SC Olching.

Dabei stellte sich sein Team nicht schlecht an. „In den ersten 45 Minuten ist es uns relativ gut gelungen, Olching vom Tor wegzuhalten“, sagt Budell. „Nur einmal hatten wir ein bisschen Glück.“ Das war Mitte der ersten Halbzeit, als FCD-Keeper Bastian Amman stark parierte und der Nachschuss an den Pfosten klatschte. Die Deisenhofner hatten vor der Pause neben ein paar gefährlichen Ecken eine Gelegenheit durch Florian Weber, der im Laufduell laut Budell „das Schussfenster verpasste“.

Auch nach dem Wechsel blieb die Partie zunächst offen. „Wir waren gut im Spiel“, lobte Budell seine Mannschaft. Doch dann arbeitete Evrad „Uli“ Ngeukeu zu stark mit den Armen, es gab Elfmeter. „Berechtigt, aber unnötig, weil sich das Ganze am Sechzehner-Eck an der Grundlinie abgespielt hat“, ärgerte sich Budell. Omer Grbic verwandelte (64.) und sorgte nach einer idealen Flanke per direktem Volleyschuss auf spektakuläre Weise auch fürs 2:0 (69.). „Ein Top-Tor“, gab Budell zu.

Trotz des Rückstands habe sein Team „in Phasen sehr, sehr gute Kombinationen“ gezeigt, fand Deisenhofens Coach. Eine von einem Olchinger Verteidiger an den Pfosten gelenkte Hereingabe hätte fast noch einmal für Spannung gesorgt, am Ende erhöhten die Gäste aber durch Marco Kossi auf 3:0 (90.+2). Olchings Sieg war zweifellos verdient, der Tabellenführer verzeichnete noch einen Lattentreffer. Trotzdem war Budell zufrieden: „Es war eine engagierte Leistung. Wenn wir so viel Energie in allen Spielen gezeigt hätten, hätten wir sicher mehr als 34 Punkte.“ Einige werden auch noch nötig sein, denn nach Raistings 1:0-Sieg beim Dritten Gilching liegt die U23 nur noch sechs Zähler vor der Gefahrenzone. (um)

FC Deisenhofen U23 - SC Olching 0:3 (0:0) FC Deisenhofen U23: Amann - Lindenauer (65. Wilhelm), Özbek, Freitag, Peluso Briceno, Davidovitch (82. Martin), Geigenberger (71. Bisignano), Ngeukeu (65. Sagner), Vollmer, Rehm (71. Rogalski), Weber Tore: 0:1 Grbic (64., Foulelfmeter), 0:2 Grbic (69.), 0:3 Kossi (90.+2)