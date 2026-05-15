Die U23 des FC Deisenhofen feiert trotz Niederlage den Klassenerhalt

Bad Heilbrunn trifft kurz vor Schluss gegen Gilching. Damit ist der Klassenerhalt für die U23 des FC Deisenhofen gesichert.

Wohl selten hat es so viel Freude bereitet, in der Tabelle einen Platz abzurutschen: Der späte 1:0-Sieg des SV Bad Heilbrunn gegen den TSV Gilching bescherte der U23 des FC Deisenhofen nach langem Zittern am vergangenen Wochenende den endgültigen Bezirksligaverbleib.

Nach dem eigenen 1:2 gegen den SV Planegg am Freitag hatte FCD-Coach Andreas Budell zunächst am Samstag auf eine Niederlage des TSV Geiselbullach in Penzberg gehofft. Doch der direkte Konkurrent drehte einen Rückstand durch ein Tor in der 93. Minute in einen 2:1-Sieg. Schlecht für Deisenhofens U23 war auch, dass es zwischen Bad Heilbrunn und Gilching bis in die Schlussphase hinein 0:0 stand. „Das passt ja“, dachte sich Budell mit einer Prise Galgenhumor. Im Falle Bad Heilbrunns hätte nämlich alles andere als ein Unentschieden die endgültige Rettung für sein Team bedeutet. Und so kam es dann auch, wenngleich nicht die favorisierten Gilchinger, sondern die Heilbrunner kurz vor Schluss trafen und den Deisenhofnern halfen, obwohl sie damit eben an ihnen in der Tabelle vorbeizogen.

„Wer das Tor macht, war mir egal“, war Budell erleichtert. Denn nun kann er mit seiner Mannschaft das letzte Saisonspiel am Samstag (14 Uhr) beim MTV München „ganz entspannt angehen“. Das gilt im Grunde auch für den Gegner, zumindest, was das Klassement betrifft. „Aber für den MTV geht es noch darum, dass Alexander Kaltner Torschützenkönig wird“, so Budell. Denn dann winken 15 Kisten Bier, ausgelobt vom Erdinger Weißbräu. Dazu muss Kaltner, der 29 Treffer auf dem Konto hat, aber noch seinen Planegger Konkurrenten Aleksander Deminjic (30) einholen.

Gegen einen deshalb vermutlich hoch motivierten MTV hofft Budell vor allem, dass sein Team „befreit Fußball spielt“. Anschließend sind die Blauhemden bei den Platzherren zum Abschlussgrillen eingeladen. (um)