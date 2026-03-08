Die U23 des FC Deisenhofen bezwingt den SV Untermenzing mit 2:1

U23-Coach Andreas Budell sagt: „Zwei Spiele, zwei Siege: Wir sind zufrieden.“ – Foto: FC Deisenhofen

Nach dem 6:1 gegen Wolfratshausen gelingt der nächste Erfolg. Doch ein Freistoß-Missverständnis führte beinahe zur Wende im Spiel.

Das Jahr läuft gut an für die U23 des FC Deisenhofen: Nach dem 6:1 bei Schlusslicht BCF Wolfratshausen bezwang das Bezirksliga-Team von Andreas Budell mit dem Sechsten SV Untermenzing nun auch einen wesentlich stärkeren Gegner. „Zwei Spiele, zwei Siege: Wir sind zufrieden“, so der Coach nach dem 2:1 (1:0)-Heimerfolg.

Nach einer fehlerhaften Anfangsphase dominierte der FCD die erste Halbzeit. „Wir hatten viele Ballgewinne, haben von hinten heraus den Ball gut laufen lassen, sind auch oft in den Sechzehner gekommen“, lobte Budell, Abstriche machte er jedoch in punkto Gefährlichkeit: „Der letzte Pass ist nicht angekommen, beim zweiten Ball waren wir nicht wach genug.“ Dazu war Florian Geck für Budell der „Man of the Match“. Bei Lukas Vollmers Versuch aus der Distanz war der Gäste-Keeper aber machtlos (24.). Budell fand es „bezeichnend, dass das 1:0 durch einen Fernschuss fiel.“

Der Start in den zweiten Durchgang hatte es in sich: Vom Anstoß weg griff der FCD an, der schön eingesetzte Noah Rehm bediente Jonas Herrmann, der jedoch Geck anschoss. Danach führte ein Gäste-Freistoß per Konter zum 1:1 durch Moritz Mösmang (46.). „Der Schiedsrichter hat richtig gepfiffen, aber laut einiger meiner Spieler in die falsche Richtung gezeigt, sodass sie sich nach vorne orientiert haben“, schilderte Budell die Szene, dem Unparteiischen machte er aber keinen Vorwurf: „Es war eindeutig ein Foul von uns. Da müssen wir klarer und wacher sein.“

Nach dem Ausgleich drückte Untermenzing, der FCD verteidigte jedoch gut und nutzte dann den ersten gut ausgespielten Entlastungsangriff durch Luke Gandl nach einer Rehm-Flanke zum 2:1 (72.). Kurz darauf scheiterte Giuliano Gaub am Pfosten (78.), weitere Chancen machte Keeper Geck zunichte. Hinten ließen die Blauhemden aber nichts mehr anbrennen. (um)