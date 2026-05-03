Die U19 der SG Unterrath kämpft weiter – doch sie bleibt sieglos

Unterrath blieb glücklos gegen RWE. – Foto: GeraMedia

Endet das Abenteuer „DFB Nachwuchsliga“ für die U19-Junioren der SG Unterrath in wenigen Wochen als sieglosen Unterfangen? Dieses Szenario wird zumindest immer wahrscheinlicher. Am elften Spieltag setzte es für die Mannschaft von Niklas Leven gegen Rot-Weiss Essen bereits die achte Saisonniederlage.

Gegentore wie das 0:1, als Essens Kjell-Luan Nagel einen zentral vor das Tor geschlagenen Eckball aus zwei Metern Entfernung einköpfen konnte (44.), sind einfach zu „billig“. Zwar schlugen die Gastgeber rund eine Viertelstunde vor Schluss auf ähnliche Art und Weise zurück – diesmal war es Innenverteidiger Nathaniel-Florent König, der eine Eckball am ersten Pfosten stehend einnickte (74.) – doch was sich die Schützlinge von Niklas Leven damit aufbauten, stießen sie im nächsten Moment wieder um.

Beim 1:3 am Franz-Rennefeld-Weg war der Aufsteiger, der mit lediglich drei Unentschieden auf der Habenseite das Tabellenende seiner Hauptrundengruppe ziert, in vielen Bereichen nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Doch diese Erkenntnis alleine brachte der SGU gegen ersatzgeschwächte Gäste aus Essen wieder einmal keine Punkte ein. Stattdessen bekam der Neuling ein weiteres Mal vor Augen geführt, dass er sich auf diesem Niveau keinen Moment der Unaufmerksamkeit erlauben darf.

Quasi im direkten Gegenzug kam Essens „Joker“ Kamil Kaya aus 18 Metern frei zum Schuss. Und diesmal war auch Unterraths Keeper Jorin Turbon gegen den präzisen Schlenzer machtlos (75.).

Pokal-Fünferpacker Omorou bleibt glücklos

Die Euphorie, die nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich aufkeimte, war sofort wieder im Keim erstickt. Und die Beine der Unterrather Spieler wurden nur vier Tage nach dem kräftezehrenden Pokalhalbfinale gegen den SC St. Tönis schwer. Auch Torjäger Farid Omorou, der sein Team unter der Woche mit fünf Toren im Alleingang zum 5:3-Sieg nach Verlängerung und damit ins Verbandspokal-finale geschossen hatte, ging trotz guter Ansätze in der Liga wieder einmal leer aus.

Das letzte Wort hatten stattdessen wieder die von Ex-Profi Michael Delura trainierten Gäste, die in Person von Kaya auf 1:3 stellten (90.).Der SG Unterrath bleiben nunmehr noch drei Chancen, um doch noch einen „Dreier“ auf höchster Ebene einzufahren. Allerdings haben es die Aufgaben durchaus in sich.

Am kommenden Sonntag geht es zum Derby zum souveränen Spitzenreiter Fortuna. Eine Woche später stellt sich der Tabellenzweite Preußen Münster in Unterrath vor. Die Adlerträger fügten der Fortuna am Freitag die erste Niederlage in der Hauptrunde zu. Realistischer erscheint da ein Erfolgserlebnis am letzten Spieltag beim SV Meppen.