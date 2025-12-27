Die U17 mit einer ganz starken Vorrunde

Die U17 des SV Gimbsheim blickt auf eine erfolgreiche Hinrunde zurück. – Foto: Anpfiff ins Leben

Die U19 des SV Gimbsheim gehört zum Spitzenquartett der Kreisliga Alzey Worms. Sie überwintert als Tabellendritter, punktgleich mit dem Zweiten aus Leiselheim und drei Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Alzey. Drei weitere Punkte dahinter lauert Wonnegau. "Die Jungs spielen eine herausragende Saison", sagt Steven Jones. Der Anpfiff-Jugendkoordinator Sport beim SV Gimbsheim verrät: "Vor Rundenstart hatten wir bei der A-Jugend die größten Bauchschmerzen, weil wir nicht wussten, ob wir überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen." Mit Patrik Leonhardt hat Jones aber einen richtig guten Trainer gewinnen können und er schafft es den kleinen Kader Woche für Woche an seine Leistungsgrenze zu führen.

"Es ist besonders schön zu sehen, wie eng hier in Gimbsheim im Jugendbereich zusammengearbeitet wird", sagt U17-Trainer Mario Cuc und ergänzt, "deshalb gelingt es uns auch, so viele Spieler vom einen in den anderen Jahrgang nach oben zu bringen." Damit fasst er die Zielsetzung an eine funktionierende Jugendarbeit prägnant zusammen. In seiner U17, die er mit Matthias Tillschneider trainiert, ist die Vorrunde nahezu perfekt verlaufen. Die eingeschworene Truppe blieb zur neuen Runde zusammen und gehört in der Landesliga zu den Spitzenteams. "Das hat sich die Mannschaft verdient und ich bin sehr stolz auf sie, weil sie sich eben geschlossen für den keinesfalls einfachen Weg entschieden hat", sagt Jones und fügt hinzu, "die U17 ist, das darf man so sagen, ein richtig starker Jahrgang."

Der Unterbau in der U16 schlägt sich ganz wacker und verbringt die Winterpause mit 30 Zählern auf einem ordentlichen fünften Tabellenplatz. Das emsige Trainerteam um Mathias Jelsch, Kevin Siebert, Ronny Schwindt sowie Paulo Fernandes legt bei dem jüngeren B-Jugendjahrgang das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der Jungs. In diesem Zuge darf der ein oder andere immer mal wieder in der U17 oder sogar der A-Jugend aushelfen. In der C- und D-Jugend geht jeweils eine Mannschaft auf Punktejagd, da es in beiden Jugenden nicht ganz gereicht hat, um zwei Teams zu melden. "Die Jungs ziehen aber alle super mit und was mir ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass die Eltern ebenfalls mit großem Interesse dabei sind und tatkräftig unterstützen", hebt Jones den familiären Charakter, der in Gimbsheim herrscht, hervor.

Bei der D-Jugend coachen Damir Schwind und Micha Rixecker. Ihr bisheriger Kollege Mike Keller verlässt den Verein nach über sieben Jahren in der Winterpause und möchte bei Mainz-Weisenau in der B-Jugend-Landesliga den nächsten Schritt machen. In der C-Jugend freut sich das Trainertrio bestehend aus Dirk Schröder, Luca Erbeldinger sowie Elias Groll über die Kreisliga-Qualifikation. Gleich drei Mannschaften hat der SV bei den E-Junioren ins Rennen geschickt. Christian Tzschieter kümmert sich um die E1 und E2, Daniel Feistner, Pascal Grammel und Thomas Dann betreuen die Kinder der E3. Die Jungs der E2 aus dem jüngeren 2016er Jahrgang haben sogar die Qualifikation für die Kreisliga geschafft und dürfen sich dort im kommenden Jahr gegen reihenweise ältere Kinder bewähren. Die beiden F-Jugendmannschaften werden von der Familie Kayser, Papa Sven mit seinen Söhnen Leon und Lennis, sowie Mark Jones trainiert. Die Trainingsbeteiligung lässt keine Wünsche offen und an den Spieltagen, die außer Konkurrenz stattfinden, schlagen sich die 2017 und 2018 geborenen Kids hervorragend. Bei den Kleinsten wuseln regelmäßig um die 20 Kinder über den Sportplatz. "Wir trainieren einmal die Woche mit unseren Bambinis und das macht einfach nur riesengroßen Spaß, wenn man die Begeisterung der Jungs und Mädels sieht", erzählt Levi Paruzynski, der sich um die Bambinis kümmert. "Wir haben verschiedene Projekte wie zum Beispiel die Sticker-Stars gestartet, die super gut bei Kindern, Eltern und Trainer angekommen sind. Wir haben verschiede Feste organisiert und unser Social Media Bereich wird auch immer bunter und interessanter", veranschaulicht Jones, wie sehr ihm die Jugendarbeit beim SV Spaß macht. Deshalb sagt er abschließend: "Ich darf ein Häkchen hinter den Jugendbereich machen. Es fühlt sich sehr gut an."