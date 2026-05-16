Die U17 des VfB Stuttgart ist Deutscher Meister

Halbzeit eins: Mit einem 1:0 in die Pause

Beide Mannschaften begannen engagiert. Luca Berreth näherte sich nach einer knappen Viertelstunde dann als Erster an, konnte eine Freistoßflanke von der rechten Seite aber nicht final in Richtung TSG-Tor befördern. Die Hoffenheimer Antwort gab wenig später Lucas Vollrath, dessen Kopfball knapp links am VfB-Kasten vorbeiflog. Beide Teams agierten auch danach sehr konzentriert und waren darauf aus, unnötige Fehler – und damit einen möglichen Rückstand – zu verhindern. In Minute 27 gelang der erste Treffer: Ein gut getimter Pass in die Tiefe von Tom Brenner fand Malik Mosrati, der in halbrechter Position nicht lange fackelte und die Kugel zum umjubelten 1:0 im rechten oberen Eck versenkte.

Kian Speidel hatte wenig später sogar den zweiten VfB-Treffer auf dem Fuß, TSG-Schlussmann Henri Eckelmann hatte aber etwas dagegen und klärte in höchster Not. Fünf Minuten vor der Pause ließ dann Nevio Zumpano den fast sicheren Ausgleich liegen, als er Tom Walz im VfB-Tor schon umspielt hatte, aber ein herausragendes Tackling von Almand Idrizi den Ausgleich gerade noch verhinderte. Letztlich ging es mit der knappen, aber durchaus verdienten 1:0-Führung der Jungs mit dem roten Brustring in die Kabinen.

Halbzeit zwei: VfB findet passende Antwort

Durchgang zwei begann für den VfB nicht nach Maß, denn Hoffenheim kam recht schnell im Anschluss an eine Ecke zum Ausgleich. Eine Hereingabe von der linken Seite köpfte TSG-Abwehrchef Julian Graf unhaltbar für Tom Walz ins lange Eck. Keine zwei Minuten später war das Team von Daniel Jungwirth aber wieder in Führung. Kian Speidel bediente William Recupero, der am linken Flügel Torschütze Graf austanzte und dann aus spitzem Winkel zum 2:1 aus VfB-Sicht traf.

Das Spiel blieb weiterhin offen – und unterhaltsam. Die Hausherren schlugen Mitte der zweiten Hälfte abermals zurück: Nevio Zumpano spielte steil auf Samuel Passariello, der in halblinker Position dem herauseilenden Tom Walz keine Chance ließ und zum 2:2 vollendete. Der Torschütze ließ in Minute 72 aus vergleichbarer Position einen dritten Treffer liegen, als er hauchdünn verzog und den Ball rechts am VfB-Tor vorbeischoss. Ein Hoffenheimer Fehlpass im Spielaufbau lud wenig später Konstantinos Karangelis zur abermaligen VfB-Führung ein. Der griechische U-Nationalspieler tanzte Julian Graf aus und bezwang mit seinem Schuss Henri Eckelmann, der zwar noch am Ball war, einen Einschlag im Tor aber nicht mehr verhindern konnte. Die TSG konnte bis zum Schlusspfiff nicht mehr zurückschlagen so dass die Jungs von Daniel Jungwirth nach einer fünfminütigen Nachspielzeit schließlich über den verdienten Titel jubeln durften.