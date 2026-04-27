Die U15 von Ratingen 04/19 verliert „maximal unglücklich“

Kein Erfolgserlebnis gab es für die 04/19-Junioren. – Foto: M.A.Matchday_Photography

Die U15-Junioren von Ratingen 04/19 haben die zweite unglückliche Niederlage in der Regionalliga West in Folge kassiert: Nach dem 1:3 unter der Woche beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, dem Wuppertaler SV, setzte es am Samstag eine 2:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den TuS Hordel. Damit ist das Team von Trainer Daniel Kampmann Schlusslicht, der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt allerdings auch nur drei Punkte.

Gegen Hordel dominierte 04/19 zwar von Beginn an das Spiel, lief aber früh in einen Konter, den Gino Niewöhner zum 1:0 der Gäste nutzte. (13.). „Wir sind trotzdem mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen, weil wir das bessere Team waren“, beschrieb Kampmann. Und sein Team kam auch ideal aus der Pause, gleich die erste Chance nutzte Hamza Bahci zum Ausgleich (36.). Und es kam noch besser, denn Mikail Hamza Aslan drehte mit dem 2:1 das Spiel (51.).

Es folgten indes bittere Minuten für U15: Einen Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Moritz Körber zum 2:2 für Hordel ein (56.), und einen weiteren Freistoß nutzte Efekan Yildiz aus 45 Metern – Ratingens Keeper Florian Blaschke war noch am Ball, musste ihn aber passieren lassen (56.) – so feierten die Gäste ihren Sieg. „Das war maximal unglücklich“, sagte Kampmann zum Spielverlauf.