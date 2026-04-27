Die U15 von Ratingen 04/19 verliert „maximal unglücklich“

Die U15-Junioren von Ratingen 04/19 haben die zweite unglückliche Niederlage in der Regionalliga West in Folge kassiert: Nach dem 1:3 unter der Woche beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, dem Wuppertaler SV, setzte es am Samstag eine 2:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den TuS Hordel. Damit ist das Team von Trainer Daniel Kampmann Schlusslicht, der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt allerdings auch nur drei Punkte.
Gegen Hordel dominierte 04/19 zwar von Beginn an das Spiel, lief aber früh in einen Konter, den Gino Niewöhner zum 1:0 der Gäste nutzte. (13.). „Wir sind trotzdem mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen, weil wir das bessere Team waren“, beschrieb Kampmann. Und sein Team kam auch ideal aus der Pause, gleich die erste Chance nutzte Hamza Bahci zum Ausgleich (36.). Und es kam noch besser, denn Mikail Hamza Aslan drehte mit dem 2:1 das Spiel (51.).
Es folgten indes bittere Minuten für U15: Einen Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Moritz Körber zum 2:2 für Hordel ein (56.), und einen weiteren Freistoß nutzte Efekan Yildiz aus 45 Metern – Ratingens Keeper Florian Blaschke war noch am Ball, musste ihn aber passieren lassen (56.) – so feierten die Gäste ihren Sieg. „Das war maximal unglücklich“, sagte Kampmann zum Spielverlauf.
Weiter geht es bereits am Dienstag (19 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen – allerdings nicht in der Liga, sondern im Halbfinale des Niederrheinpokals. Bei einem Sieg winkt die erste Finalteilnahme einer Ratinger Mannschaft in diesem Wettbewerb gegen den Sieger der Partie Fortuna Düsseldorf gegen MSV Duisburg. Gegen den Tabellenführer der Regionalliga wird es allerdings auch ein hartes Stück Arbeit. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Kampmann und ergänzt: „Wir sind die erste Junioren-Mannschaft, die es ins Halbfinale geschafft hat. Das haben die Jungs sich auch verdient. Aber die Liga hat Priorität, der Pokal ist ein Bonus.“
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