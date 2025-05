Die U15 von Ratingen 04/19 hat noch Ziele in der Liga

„Wir haben mit einer defensiven 5-4-1-Formation begonnen und unsere Sache insgesamt ordentlich gemacht. Nach rund 20 Minuten haben wir das 0:1 kassiert, kurz vor der Pause hatten wir einen Torschuss, aber es blieb bei der Duisburger Führung“, sagte Voss. „Nach der Pause haben wir schnell den zweiten Treffer kassiert und hatten eine gute Gelegenheit durch Pascal Dietrich auf den Anschlusstreffer, doch dieser ist uns nicht gelungen. Am Ende kassieren wir dann noch das dritte und vierte Gegentor. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben. Aber wir müssen einfach festhalten, dass Duisburg besser war und verdient ins Halbfinale einzieht. Für uns ist der Niederrheinpokal in dieser Saison damit beendet.“ Der MSV Duisburg trifft im Halbfinale auf Borussia Mönchengladbach, im zweiten Halbfinale stehen sich Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen gegenüber.

Am Samstag geht es für die Mannschaft von Andreas Voss in der Regionalliga West weiter. Stammkeeper Nils Poncin kehrte am Donnerstag zurück ins Training und hofft darauf, bereits gegen den SC Preußen Münster wieder dem Kader anzugehören. Ansonsten bangt Voss noch um Abwehrspieler Frederik Vöge, der im Pokalspiel am Mittwoch verletzt raus musste. Eine positive Überraschung gibt es aber auch, denn der Langzeitverletzte Muksin Agyemang ist unter der Woche wieder ins Training eingestiegen, sodass Voss hoffnungsfroh ist, dass der Stürmer in dieser Saison noch einmal für die Ratinger U15 auflaufen kann.

Am Samstag (15 Uhr, Stadtwerke Sportpark) empfängt 04/19 in der Regionalliga Münster zum Verfolgerduell des Fünften gegen den Vierten. „Wer gewinnt, kann sich weiter Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz machen“, sagt Voss, der seiner Mannschaft im Schlussspurt fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen als Challenge aufgetragen hatte. Sieg eins konnte die Mannschaft aus der Dumeklemmerstadt beim 1:0-Erfolg bei Fortuna Köln verbuchen, gegen den SC Preußen Münster soll Sieg Nummer zwei her.