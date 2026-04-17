Die TuS-Rotenhof-Mentalität ist gefragt

Nach der 1:9-Schmach vom letzten Wochenende bei Phönix Lübeck II müssen nun im Heimspiel am Samstag um 14.00 Uhr gegen den starken Aufsteiger Kaltenkirchener TS unbedingt Punkte eingefahren werden. Bereits am Mittwoch geht es in der zweiten englischen Woche am Stück mit einem Kellerduell vor eigenem Publikum gegen Eutin 08 weiter.

Teil eins der Wiedergutmachung ist am Mittwoch mit dem Einzug in das Kreispokalfinale durch einen 7:2-Erfolg beim Verbandsligisten SV GW Todenbüttel zumindest gelungen. Nun gilt es, die ausbaufähige Heimbilanz mit nur vier Punkten aus zehn Spielen weiter zu verbessern.

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Rotenhofs Trainer Henning Knuth sagte zu dem kommenden Kräftemessen:

„Kaltenkirchen hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten komplett in der Liga etabliert. Sie haben eine klare Idee und gute Spieler in ihren Reihen. Trotzdem geht der Blick in erster Linie auf uns und unsere Herangehensweise für dieses Spiel. Es wird TuS-Rotenhof-Mentalität gefragt sein. Personell kann ich noch nicht viel sagen. Wir werden wie bei dem einen oder anderen Spieler kurzfristig abwarten müssen.“

Dem Spielplan sei Dank ist die Partie für Kaltenkirchen das vierte von fünf Auswärtsspielen für den Aufsteiger in Serie. Auswärts läuft es für den Aufsteiger, der als extrem heimstark gilt, bisher weniger gut, denn in elf Spielen konnten nur acht Punkte – darunter zwei Siege – eingefahren werden.