Die TuS-Rotenhof-Mentalität ist gefragt

Der TuS Rotenhof steht in der Flens-Oberliga vor großen Herausforderungen. Um im Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich zu sein, müssen jetzt endlich auch Heimpunkte her. Von den letzten sechs Spielen bis zum Saisonende werden fünf vor eigenem Publikum ausgetragen. Auswärts steht hingegen mit der Partie beim MTSV Hohenwestedt nur noch eine Partie auf dem Programm.
Nach der 1:9-Schmach vom letzten Wochenende bei Phönix Lübeck II müssen nun im Heimspiel am Samstag um 14.00 Uhr gegen den starken Aufsteiger Kaltenkirchener TS unbedingt Punkte eingefahren werden. Bereits am Mittwoch geht es in der zweiten englischen Woche am Stück mit einem Kellerduell vor eigenem Publikum gegen Eutin 08 weiter.
Teil eins der Wiedergutmachung ist am Mittwoch mit dem Einzug in das Kreispokalfinale durch einen 7:2-Erfolg beim Verbandsligisten SV GW Todenbüttel zumindest gelungen. Nun gilt es, die ausbaufähige Heimbilanz mit nur vier Punkten aus zehn Spielen weiter zu verbessern.
Rotenhofs Trainer Henning Knuth sagte zu dem kommenden Kräftemessen:
„Kaltenkirchen hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten komplett in der Liga etabliert. Sie haben eine klare Idee und gute Spieler in ihren Reihen. Trotzdem geht der Blick in erster Linie auf uns und unsere Herangehensweise für dieses Spiel. Es wird TuS-Rotenhof-Mentalität gefragt sein. Personell kann ich noch nicht viel sagen. Wir werden wie bei dem einen oder anderen Spieler kurzfristig abwarten müssen.“
Dem Spielplan sei Dank ist die Partie für Kaltenkirchen das vierte von fünf Auswärtsspielen für den Aufsteiger in Serie. Auswärts läuft es für den Aufsteiger, der als extrem heimstark gilt, bisher weniger gut, denn in elf Spielen konnten nur acht Punkte – darunter zwei Siege – eingefahren werden.
KT-Trainer Martin Genz sagte zur aktuellen Situation: „Wir wissen, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird. Die Rotenhofer werden sicherlich sehr robust reagieren und versuchen, uns körperlich den Schneid abzukaufen. Ich gehe auch davon aus, dass sie mit einer gewissen Wut im Bauch antreten nach den vergangenen Spielen, und nach dem 1:9 im letzten Spiel wird ein Stück weit die Aggressivität im nächsten Spiel zurückkommen. Wir sind gewarnt und können da den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.“
Fehlen werden beim Aufsteiger Sebastian Böttcher (Knie), Jannes Arps (Nasen-OP), Jonas Jeschke (privat verhindert) und Mika Gutovsky (Knieverletzung).