Die TuS Marienborn II: Aufstiegsspiele – aber kein Aufstieg?

Mainz. In der Hinrunde war das Wort „Landesliga“ bei der TuS Marienborn noch mit Befürchtungen verbunden, schließlich steckten die Verbandsliga-Fußballer im Abstiegskampf. Der ist noch immer nicht gänzlich passé, und doch weckt das Wort nun eher Hoffnungen. Denn die zweite Mannschaft ist als Bezirksliga-Zweiter auf Aufstiegsspiel-Kurs.