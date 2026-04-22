Die TuS Marienborn II: Aufstiegsspiele – aber kein Aufstieg?

Mainz. In der Hinrunde war das Wort „Landesliga“ bei der TuS Marienborn noch mit Befürchtungen verbunden, schließlich steckten die Verbandsliga-Fußballer im Abstiegskampf. Der ist noch immer nicht gänzlich passé, und doch weckt das Wort nun eher Hoffnungen. Denn die zweite Mannschaft ist als Bezirksliga-Zweiter auf Aufstiegsspiel-Kurs.
Der Cheftrainer der Marienborner Zweiten, Stephan Lampert, kündigte – bei der Frage der Cakici-Nachfolge gänzlich ignoriert – im Januar seinen Abgang zum Saisonende an. Mit Robin Lampert, Nikolai Savic, Luka Maric, Pero Filtzinger, Neil Penner, Nazar Khalymivskyi, Marcel Baron und Paul Kammerer werden ihm mehr als die Hälfte der Startelf zu Kastel 06 folgen.
Ist die TuS Marienborn II schon reif für die Landesliga, würde sie einen Aufstieg überhaupt antreten – und wie sind die SWFV-Regeln bei einem Verzicht? Alle Antworten gibt es im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.