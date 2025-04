Die Tür zur Bezirksliga ist für "Upo" sperrangelweit offen

"Wir kamen perfekt ins Spiel und waren nach 15 Minuten 2:0 vorne. Wir ließen in der ersten Halbzeit eigentlich keine nennenswerte Torchance für Raigering zu, bekamen aber durch einen klassischen „nimm ihn du, ich hab ihn sicher“-Moment das 1:2. Nach der Pause war es ein sehr zerfahrenes Spiel mit ein paar Gelegenheiten auf beiden Seiten, sodass das Unentschieden den Spielverlauf wiederspiegelt. Sicherlich nicht das beste Spiel meiner Mannschaft, aber mit dem Punkt können wir sehr gut leben", so SVF-Spielertrainer und Doppeltorschütze Basti Bauer.

"Wir haben die ersten paar Minuten verschlafen und geraten verdient in Rückstand. Danach sind wir aber besser reingekommen und kommen nach einem individuellen Fehler in der Freudenberger Defensiv zum Anschlusstreffer vor der Pause. In der zweiten Hälfte waren wir dann die bessere Mannschaft, sind verdient zum Ausgleich gekommen und hatten danach noch gute Möglichkeiten auf‘s Siegtor. Trotz etlicher Ausfälle haben wir insgesamt eine gute Leistung gezeigt und freuen uns über einen Punkt im Derby", so Flo Hiltl, Sportlicher Leiter der Panduren.

Den Gästen gelang ein Blitzstart, denn nach einer Viertelstunde lagen sie bereits durch zwei Treffer von Ligatorjäger Basti Bauer (34 Tore) in Front und schienen ihrem sechsten Sieg im sechsten Match des neuen Jahres entgegenzusteuern. Eine Unwägbarkeit der Gästedefensive brachte die Panduren dann zurück ins Spiel. In Spielabschnitt 2 hielten sich die Spielanteile die Waage, dabei nützte der Hausherr eine seiner Einschußchancen zum am Ende gerechten Remis.

Enttäuschte Gesichter in Rieden. Im vorletzten Heimspiel der Saison fing man sich gegen den Tabellenvorletzten SG Kastl/Utzenhofen mit 0:1 die erste Heimpleite ein. Eine unnötige Niederlage, die nicht nur auf das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen zurückzuführen ist. Die Platzherren agierten gegen tief stehende Gäste oft zu umständlich und statisch. Die wenigen hochkarätigen Möglichkeiten wurden dazu großzügig vergeben. Die Heimelf hatte viel Ballbesitz, aber überwiegend in den Bereichen, wo keine Torgefahr ausging. Die besten Chancen vor der Halbzeitpause in Führung zu gehen vergaben Bastian Härtl (13./17.), Michael Weinfurtner (29.) und Maximilian Nimsch (45.).

Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel ging der Gast durch einen direkt verwandelten Freistoß von Maximilian Geitner aus Linksaußen-Position in Führung. Die Riedener fanden an diesem Tag nicht die passenden Antworten und so dauerte es bis zur 73. Minute, ehe der starke Gästekeeper Stefan Schneeberger mit einer reaktionsschnellen Fußabwehr einen Einschuss von Maximilian Nimsch verhindern konnte. In der 84. Minute war es Bastian Härtl, der das 1:1 auf den Fuß hatte, das Leder aber nicht im Tor unterbrachte. Die Top-Gelegenheit, doch noch den Ausgleich zu markieren, vergab der eingewechselte Moritz Ram in der Nachspielzeit, als er freistehend aus kurzer Entfernung die Kugel über das Gehäuse jagte. Ein gebrauchter Nachmittag gegen wacker kämpfende Gäste, den es gilt aus den Kleidern zu schütteln, um beim Tabellendritten SV Freudenberg nächste Woche wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR).

"Verdiente Niederlage gegen einen Gegner, der mit dem letzten Aufgebot kämpfte. Ich kann mich nur bei den Zuschauern für so eine Leistung meiner Mannschaft entschuldigen", so FCR-Coach Bernd Scheibel am Sonntagabend.

"Ich kann nur ein riesen Kompliment an unsere Mannschaft verteilen. Wir haben bis in die Nachspielzeit hinein gekämpft, verteidigt und eine absolut überragende geschlossene Leistung abgerufen und uns somit das verlorenen gegangene Spielglück hart erarbeitet. Sehr wichtige drei Punkte für uns, auch wenn es natürlich glücklich für uns gelaufen ist", so ein sehr zufriedener Gästespielercoach Marius Ehrnsperger.

Tor: 0:1 Maximilian Geitner (49.) - Schiedsrichter: Uli Schindler (TuS Pfakofen) - Zuschauer: 120