„Die Tür steht offen“ – Der Titel ist für Geiselbullach jetzt zum Greifen nah

Besser hätte der Spieltag für den TSV Geiselbullach kaum laufen können. Die Gelb-Weißen bezwangen Weil, währen die gesamte Konkurrenz patzte.

Geiselbullach – War das schon die Vorentscheidung? Der TSV Geiselbullach gab sich bei Schlusslicht FC Weil keine Blöße und siegte letztlich souverän mit 4:1 (1:1). Zuvor gaben die beiden ärgsten Rivalen im Meisterkampf den Bullachern eine regelrechte Steilvorlage. Weßling musste sich gegen Oberalting mit einer Punkteteilung begnügen (1:1), Moorenweis patzte gegen Hohenfurch (1:2). Bullach dagegen blieb stabil und hat zwei Spieltage vor dem Saisonende nun vier Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Bereits am kommenden Sonntag kann die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held die Meisterschaft klarmachen. „Die Tür steht offen“, frohlockte Held.

Beim weiterhin sieglosen Schlusslicht tat sich sein Team jedoch lange schwer. Die Führung durch Torjäger Lukas Bründl (15.) glich Weils Benedikt Geier nach 30 Minuten aus. In der Folge dominierten die Gäste zwar das Spiel, doch die Held-Elf biss sich an der Weiler Defensive die Zähne aus. „Es war eine zähe Partie, in der wir gegen einen tief stehenden Gegner keine Lösung gefunden haben“, meinte Held. Am Ende setzte sich dann aber doch die größere Qualität durch: Binnen fünf Minuten sorgten Roman Fuchs (76., 81.) und Michael Angermaier (78.) für klare Verhältnisse. (Dirk Schiffner)