Die TSV-Ära von Trainer Koopmann endet im Sommer

Über die Ära eines Trainers sagt die KI, der Begriff beschreibe im Sport die Amtszeit eines Trainers und die damit verbundenen Erfolge und Entwicklungen seiner Mannschaft. (Damit aber auch genug KI in diesem Artikel!!) Dies trifft auf Markus Koopmann als Trainer des SV Teglingen vollends zu:

Musste sich Markus, der aus Lengerich im Südkreis stammt, in seiner ersten Saison zunächst einmal in einer unbekannten Liga mit seiner neuen Mannschaft „finden“, gelang ihm gleich in der zweiten Saison der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte der 1. Seniorenmannschaft des SV Teglingen. Er formte ein Team aus Jungs, die schon seit Jahren versuchten, den Aufstiegsfluch des SV Teglingen zu brechen, und den sogenannten „jungen Wilden“ die nach Jahren der Ausbildung in höheren Jugendmannschaften mit ihrem Heimatverein die 1. Kreisklasse aufmischen wollten. Mit diesem Team gelang der souveräne Aufstieg in die Kreisliga Emsland -nach 17 Jahren Kreisliga-Abstinenz- mit einem Vorsprung von 16 Punkten sowie das Erreichen des Kreispokalfinales, nachdem man zuvor mehrere Kreisligisten aus dem Wettbewerb warf. Es folgte ein kleinerer Umbruch im Team im ersten Jahr in der Kreisliga und auch dort konnte man für Furore sorgen, am Ende der Saison fehlte so lediglich ein Punkt zum direkten Durchmarsch in die Bezirksliga. Im zweiten Jahr konnte der 5.Tabellenplatz erreicht werden und im dritten Jahr spielt man, nach anfänglichen Startschwierigkeiten, wieder eine ordentliche Rolle.