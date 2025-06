Jubel bei der TSG Thannhausen. Erijon Berisha, Ahmet Cam (7), Ibrahim Capar, Ronis Sadrijaj, Mateusz Staron (12/von links) holten sich auf den letzten Drücker noch die Vizemeisterschaft und dürfen weiter vom Aufstieg träumen. – Foto: Walter Brugger

Die TSG Thannhausen schafft den Hattrick Kreisligist schlägt im Spitzenspiel Türk Gücü Lauingen und darf in die Aufstiegsrelegation +++ Dillingen gewinnt und schickt den FC Lauingen in die Abstiegsrelegation +++ Holzheim ist zweiter Absteiger Verlinkte Inhalte KL West Gundelfingen II SSV Glött SC Bubesheim Altenmünster + 11 weitere

Zum dritten Mal in Folge ist die TSG Thannhausen Vizemeister der Kreisliga West. Im Saisonfinale bezwangen die Mindelstädter Türk Gücü Lauingen mit 3:0, überholten damit den direkten Konkurrenten und treffen in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga zunächst auf den FSV Reimlingen (Mittwoch, in Wertingen). Bitter verlief der letzte Spieltag für den FC Lauingen, der tatenlos mitansehen musste, wie die SSV Dillingen durch den Erfolg beim SV Neuburg in der Tabelle vorbeizog. Der FCL muss damit in die Abstiegsrelegation gegen den Nord-Vertreter SSV Höchstädt - und auch der SV Scheppach braucht ein zusätzliches Spiel gegen den TSV Oettingen, um vielleicht noch den Klassenerhalt zu schaffen. Dagegen muss der SV Holzheim zurück in die Kreisklasse.



Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 250 Im Mindelstadion hätte Türk Gücü Lauingen bereits ein Remis für die Vizemeisterschaft gereicht, doch die TSG Thannhausen setzte sich mit 3:0 durch. Die TSG hatte mehr Spielanteile und ging keineswegs unverdient in der 35. Minute in Führung. Ahmet Cam brachte den Ball scharf vors Tor - und dort lenkte Sahin Tasdelen die Kugel ins eigene Netz. Nach der Pause erhöhte Mateusz Staron in der 63. Minute auf 2:0, vorbereitet von Ibrahim Capar. Es folgten zwei Gelb-Rote Karten für den Lauinger Sahin Tasdelen (73.) und Thannhausens Ahmet Cam (76.), weil sie zu häufig reklamiert hatten. Als Staron in der 79. Minute zum 3:0 traf, war die Partie endgültig entschieden.Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 250



Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 120 In einem packenden Duell holte der SV Holzheim zwar einen Zwei-Tore-Rückstand auf, doch das 2:2 gegen die SpVgg Wiesenbach reichte nicht mehr, um den Abstieg zu verhindern. Richard Born brachte die Wiesenbacher in der 40. Minute in Führung. Pierre Heckelmüller erhöhte in der 69. Minute. Doch Holzheim kämpfte sich zurück: Johannes Scheider verwandelte einen Elfmeter (72.) und David Peter erzielte in der Nachspielzeit das 2:2. In der hitzigen Partie sahen Wiesenbachs Dominik Thoma (74.) und der Holzheimer Dorde Ristic (88.) jeweils die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 100 Im Derby zwischen dem TSV Offingen und der SSV Glött ging es nicht mehr um viel, beide Teams hatten den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Offingen seztte seine Erfolgsserie fort und siegte mit 3:0. Dabei steckte der TSV die Gelb-Rote Karte für Simon Schinzel in der 50. Minute gut weg, vier Minuten später brachte Daniel Schönberger auf Vorlage von Aydin Bülbül die Offinger sogar in Führung. In der 80. Minute sah auch Stephan Schmid die Gelb-Rote Karte für Glött. Schönberger erhöhte in der 85. Minute auf 2:0, diesmal nach einer Vorlage von Ismail Bülbül. Kurz vor Schluss erhielt Glötts Keeper Dennis Waidele eine Rote Karte, bevor Lukas Kircher nach einer Flanke von Schönberger in der 90. Minute das 3:0 erzielte.Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 100 Im Erlenbachstadion setzte sich der SC Bubesheim mit 3:2 beim SV Scheppach durch. Torjäger Georghe-Daniel Azamfirei brachte Scheppach in der 37. Minute mit erst einmal in Führung. Doch Cemre Onay glich nur zwei Minuten später aus. Nach der Pause traf Jonas Offenwanger per Kopf zum 2:1 für Scheppach, doch die Schlussphase gehörte den Bubesheimern. Onay sorgte nach einer Stunde für den Ausgleich. In der 81. Minute erzielte Esse Francois Akpaloo in seinem letzten Spiel für den SCB das 2:3.Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 120 Die SSV Dillingen hat nichts anbrennen lassen und sicherte sich mit dem 3:1-Sieg beim SV Neuburg/Kammel den Klassenerhalt. Adonis Isufi brachte Dillingen in der 11. Minute in Führung, bevor Lars Jaud die Überzahl kurz vor der Halbzeit ausnutzte und auf 2:0 erhöhte. Kurz zuvor war Neuburgs Kilian Kustermann für zehn Minuten vom Platz geschickt worden. Nach der Pause verwandelte Daniel Bobitiu einen Elfmeter für Neuburg, doch Jaud konterte in der 64. Minute ebenfalls per Elfmeter und sicherte der SSV den Sieg.Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 120

Neo Fähnle (links) ließ sich von Burgaus Todor Germanliev nicht stoppen. Mit seinem Dreierpack für die U23 des FC Gundelfingen schnappte sich der Stürmer noch die Torjägerkanone der Kreisliga West. – Foto: Walter Brugger



Schiedsrichter: Mahdi Hammouda (Aichach) - Zuschauer: 60 Auf Kunstrasen setzte sich die U23 des FC Gundelfingen gegen das Schlusslicht TSV Burgau mit 6:0. Bereits in der 5. Minute brachte Rodrigo Pinto Pires den FCG mit einem Freistoß aus 17 Metern in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Denisz Toth nach einem Zuspiel von Luca Nelkner ins lange Eck. Burgau spielte zwischendurch mit, konnte aber Torjäger Neo Fähnle nicht stoppen. Der erhöhte in der 39. Minute auf 3:0, nachdem Toth ihn perfekt bedient hatte. In der zweiten Halbzeit legte Fähnle mit zwei weiteren Toren nach, schraubte sein Konto auf 21 Treffer und wurde dadurch noch Torschützenschützenkönig. Johannes Hauf setzte in der 68. Minute den Schlusspunkt. Burgau verlor zudem Enes Bastan wegen Schiedsrichterbeleidugung durch eine rote Karte.Schiedsrichter: Mahdi Hammouda (Aichach) - Zuschauer: 60

Keinen Sieger gab es beim 1:1 zwischen dem TSV Balzhausen und dem SC Altenmünster. Dominik Bauer brachte Altenmünster in der 49. Minute in Führung. Neun Minuten später glich Thomas Pfitzmayr für Balzhausen aus, nachdem er einen Abpraller clever verwertete. In der Nachspielzeit sah Altenmünsters Manfred Glenk die Rote Karte. Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 100