Die TSG Thannhausen darf doppelt jubeln Kreisligist schlägt den SC Bubesheim mit 2:0 +++ Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen marschiert +++ Offingen zeigt sich in Torlaune von red · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser

Viele Zweikämpfe prägten das Duell der TSG Thannhausen (links Ahmet Cam) gegen den SC Bubesheim mit Jonas Sailer. Am Ende setzte sich die TSG mit 2:0 durch. – Foto: Ernst Mayer

Nach ganz oben ist der Rückstand zwar groß, doch die elf Zähler Abstand auf auf die Spitze der Kreisliga West war für die TSG Thannhausen nach dem Spiel gegen den SC Bubesheim zweitrangig. Wichtiger war in dem Moment der 2:0-Erfolg. Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen blieb auch gegen die SpVgg Wiesenbach auf Erfolgskurs, der TSV Offingen schoss sich mit dem 7:0 gegen den TSV Balzhausen den jüngsten Frust von der Seele.



Schiedsrichter: Ronny Eberhardt (Syrgenstein) - Zuschauer: 80 Den schwierigen Platzverhältnissen im Mindelstadion trotzte die TSG Thannhausen besser und bezwang den SC Bubesheim mit 2:0. In der 66. Minute erzielte Mateusz Staron nach einer Vorlage von Edin Hamzabegovic das 1:0. In der vierten Minute der Nachspielzeit erhöhte Erijon Berisha ebenfalls nach Hamzabegovic' Vorarbeit auf 2:0.Schiedsrichter: Ronny Eberhardt (Syrgenstein) - Zuschauer: 80

Es war ein einseitiges Spektakel, als der TSV Offingen den TSV Balzhausen mit 7:0 besiegte. Vincent Bucher eröffnete in der 25. Minute nach einer Vorlage von David Süß den Torreigen. Maximilian Braun erhöhte in der 38. Minute per Abstauber auf 2:0. Bucher schnürte seinen Doppelpack in der 52. Minute, bevor er in der 65. Minute erneut traf. Philipp Schönberger und Lukas Fischer sorgten mit ihren Toren in der 71. und 89. Minute für den klaren 6:0-Vorsprung. Den Schlusspunkt setzte Stefan Wohnlich in der 90. Minute.

Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 100 Der FC Günzburg kassierte gegen den SC Altenmünster eine 1:2-Heimniederlage, obwohl der Bezirksliga-Absteiger in der 47. Minute zunächst in Führung ging. Maximilian Lamatsch war der einer Vorlage von Philipp Fuchs zum 1:0 erfolgreich. Doch nur eine Minute später glich Niklas Rigel für Altenmünster aus, nachdem Marco Kalkbrenner ihn mustergültig bedient hatte. In der 77. Minute sorgte Jonas Roth mit einem Treffer, vorbereitet von Oliver Wieland, für die Entscheidung.Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 100

Die SSV Glött erlitt mit dem 0:5 gegen den TSV Ziemetshausen einen Rückschlag im Rennen um den Klassenerhalt. Lorik Mataj eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, als er nach einer Vorlage von Lukas Hoffmanntraf. In der zweiten Halbzeit dominierte Ziemetshausen klar: Julian Riederle traf per Kopf zum 2:0 (59.), Fabio Müller erhöhte in der 65. Minute auf 3:0. Mataj schnürte seinen Doppelpack in der 80. Minute, bevor Müller in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte.

Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 125

Keeper Manuel Breskott (rechts) wahrte gegen die SpVgg Wiesenbach eine weiße Weste und bleibt mit Türk Gücü Lauingen auf Titelkurs. – Foto: Thomas Braun



Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 100 Der Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen setzte sich auch gegen die SpVgg Wiesenbach mit 2:0 durch. Yigitcan Yüce sorgte bereits in der 5. Minute für die Führung, als er nach einer Vorlage von Michal Gere den Ball geschickt um Torwart Weiß herum ins Netz beförderte. In der 32. Minute erhöhte Yüce per Elfmeter auf 2:0, nachdem er selbst im Strafraum gefoult wurde. Wiesenbach versuchte, zurückzukommen, doch ein Treffer von Berger in der 62. Minute wurde wegen Abseits nicht anerkannt.Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 150 Im Kellerduell zwischen dem SV Scheppach und SV Neuburg/Kammel gab es mit dem 1:1 eine Punkteteilung. Die Fans sahen ein spannendes Duell, in dem nach 55. Minuten das 1:0 fiel. Georghe-Daniel Azamfirei verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:0. Doch nur sechs Minuten später glich Daniel Kalchschmid für Neuburg aus.Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 150

Der SSV Neumünster-Unterschöneberg musste sich Türkiyemspor Krumbach mit 2:4 beugen. Krumbach legte in der ersten Halbzeit entscheidend vor. Enes Aydin eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, es folgte ein Doppelschlag von Ahmet Ali Hasanca (28., 40.). Dann witterte der SSV Morgenluft. Sebastian Müller verkürzte kurz vor der Pause auf 1:3. Fabian Schrodi sorgte für Hoffnung mit dem 2:3 (66.), doch Resul Özmutlu stellte in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase wurden gleich zwei Spieler (Krumbachs Meric Capar und Neumünsters Pascal Schrodi) mit Rot vom Platz gestellt.

Schiedsrichter: Benjamin Lechner (Ottmaring) - Zuschauer: 100