Die TSG startet mit Auswärtssieg in die Verbandsliga-Saison

Der FSV Waiblingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach eröffneten die neue Verbandsliga-Saison 2025/2026. Vor rund 300 Zuschauern setzte sich die TSG am Ende verdient mit 3:1 (0:0) durch und bewies dabei vor allem in der Schlussphase Durchsetzungsvermögen.
Die erste Halbzeit verlief weitgehend ereignisarm. Beide Mannschaften standen defensiv sicher, suchten zunächst die Stabilität und riskierten nur selten den finalen Pass in die Spitze. Klare Torchancen blieben Mangelware, sodass es mit einem torlosen Remis in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser ins Spiel. In der 55. Minute leitete ein langer Ball auf Seidler die Führung ein. Dieser legte clever auf Zahner ab, der den startenden Mert Arslan in Szene setzte. Arslan behielt frei vor dem Tor die Ruhe und verwandelte mit dem ersten Kontakt zum 0:1.
Waiblingen reagierte umgehend und kam in der 65. Minute zum Ausgleich. Nach einem scharf getretenen Freistoß von der rechten Seite verlängerte Daniel Stölzle den Ball präzise ins lange Eck zum 1:1.
Die Schlussphase gehörte dann klar den Gästen. In der 90. Minute wurde Seidler im Strafraum regelwidrig gestoppt. Kapitän Nicola Zahner übernahm die Verantwortung und traf per Foulelfmeter flach ins linke Eck zur erneuten Führung.
Nur wenige Minuten später setzte die TSG den Schlusspunkt: In der 90.+5 Minute behauptete sich Schimmele stark gegen mehrere Gegenspieler und spielte den Ball zu Leon Ziemer, der nach einem Haken ins lange Eck zum 1:3 vollendete.
Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, großem Einsatzwillen und starker Moral verdiente sich das junge TSG-Team die ersten drei Punkte der Saison. Die kompakte Defensivarbeit in der Anfangsphase sowie die Entschlossenheit in den entscheidenden Momenten lassen auf weitere erfolgreiche Auftritte hoffen.