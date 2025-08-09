– Foto: Jens Körner

Die TSG startet mit Auswärtssieg in die Verbandsliga-Saison 3:1 in der Verbandsliga für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen den FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach eröffneten die neue Verbandsliga-Saison 2025/2026. Vor rund 300 Zuschauern setzte sich die TSG am Ende verdient mit 3:1 (0:0) durch und bewies dabei vor allem in der Schlussphase Durchsetzungsvermögen.

Fr., 08.08.2025, 19:00 Uhr FSV Waiblingen FSV Waiblin. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. 1 3 Die erste Halbzeit verlief weitgehend ereignisarm. Beide Mannschaften standen defensiv sicher, suchten zunächst die Stabilität und riskierten nur selten den finalen Pass in die Spitze. Klare Torchancen blieben Mangelware, sodass es mit einem torlosen Remis in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser ins Spiel. In der 55. Minute leitete ein langer Ball auf Seidler die Führung ein. Dieser legte clever auf Zahner ab, der den startenden Mert Arslan in Szene setzte. Arslan behielt frei vor dem Tor die Ruhe und verwandelte mit dem ersten Kontakt zum 0:1. Waiblingen reagierte umgehend und kam in der 65. Minute zum Ausgleich. Nach einem scharf getretenen Freistoß von der rechten Seite verlängerte Daniel Stölzle den Ball präzise ins lange Eck zum 1:1.