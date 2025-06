Die TSG Kirchberg verpflichtet Wöppel als neuen Cheftrainer

Die TSG Kirchberg richtet den Blick in die Zukunft und setzt dabei ein klares Zeichen: Zur Saison 2025/2026 übernimmt Jürgen Wöppel das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft. Mit dem erfahrenen Fußballfachmann holt sich der Verein eine Persönlichkeit an die Seitenlinie, die bereits in der Landes- und Verbandsliga erfolgreich gearbeitet hat und genau weiß, wie man eine Mannschaft formt und entwickelt.

Wöppel bringt nicht nur sportliche Kompetenz, sondern auch Ruhe, Führungsstärke und ein klares Konzept mit. Seine langjährige Erfahrung macht ihn aus Sicht der TSG zur idealen Lösung für die Neuausrichtung der ersten Mannschaft. Von Beginn an verliefen die Gespräche äußerst positiv – schnell wurde deutlich, dass beide Seiten die gleichen sportlichen Vorstellungen und Werte teilen.