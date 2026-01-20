"Die Truppe präsentiert sich super"

Michael Ferentschik, Betreuer des Bruchsaler Kreisligisten FC Flehingen, macht den FuPa Baden Wintercheck für die erste und zweite Mannschaft.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz mit der besten Abwehr und dem besten Sturm zu überwintern überrascht uns schon. Im Sommer war uns klar, dass die Mannschaft über Potential verfügt, wie die Truppe sich allerdings in der Hinrunde präsentiert und entwickelt hat, war schon super.

Durch unplanmäßige viele Ausfälle mussten teilweise Spieler der AH aushelfen, umso beachtlicher und lobenswerter ist der 7. Platz.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Einzige Änderung – mit Samet Yurdakul kommt vom FC Heidelsheim ein alter Bekannter zurück in die Seegärten. Herzlich willkommen zurück Samo!

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Wirklich überrascht hat uns niemand. Kronau haben wir wie Hambrücken und Forst stark eingeschätzt.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Jede Mannschaft wird versuchen uns die erste Niederlage beizubringen. Wir hoffen, die Serie so lange es geht aufrecht zu erhalten. Sollten wir das starke Auftaktprogramm mit Neuthard, Bretten, Forst und Karlsdorf meistern, können wir über Ziele sprechen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Der Topfavorit ist in meinen Augen Frankreich mit der Vielzahl an Stars gepaart mit qualitativer Kadertiefe.

Der deutschen Nationalmannschaft trauen wir eine gute Rolle zu. Wichtig wird es sein, dass alle in Form kommen und sich keiner verletzt. Den Flow und Spirit wie gegen die Slowakei auf den Platz bringen, dann kann es was werden.