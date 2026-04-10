„Die Truppe lebt“ – Salzbergen schöpft Mut vor Auswärtsspiel

Der Aufsteiger aus Veldhausen geht mit einem 1:1-Unentschieden beim Tabellenletzten, dem VfL Emslage, in das Heimspiel – erst am Donnerstagabend war die Truppe von Timo Schumann aktiv. Ein Punkt, der tabellarisch weder einen großen Sprung bedeutet noch für besondere Euphorie sorgt. Mit 27 Zählern steht der SV Veldhausen auf Rang elf.

Alemannia-Trainer Andre Meiners schlägt vor der Auswärtsaufgabe entsprechend warnende Töne an: „Wir haben großen Respekt vor Veldhausen, insbesondere vor deren Offensivqualitäten.“

Als Aufsteiger bewegt sich Veldhausen damit dennoch äußerst stabil und kann nach wie vor sorglos auf die Tabelle blicken. Die Mannschaft hat im Saisonverlauf gezeigt, dass sie in der Liga mithalten kann, insbesondere durch ihre offensiven Möglichkeiten. Entsprechend aufmerksam bereitet man sich in Salzbergen auf die Aufgabe vor.

Das Hinspiel gewannen die Salzbergener zwar mit 3:0, doch Meiners ordnet das Ergebnis differenziert ein:

„Das 3:0 im Hinspiel täuscht ein wenig über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg, auch wenn der Sieg letztendlich verdient war, wenn auch ein bisschen zu hoch. Wir waren da eiskalt vorm Tor und Veldhausen musste zu Saisonbeginn noch ein wenig Lehrgeld bezahlen.“

Seitdem hat sich der Aufsteiger stabilisiert – nicht zuletzt durch seine Durchschlagskraft nach vorne.

Salzbergen unter Druck

Für die Alemannia ist die tabellarische Situation deutlich angespannter. Mit 20 Punkten steht die Mannschaft auf Rang 13 und braucht im Saisonendspurt dringend Zählbares. Mut macht dem Coach dabei die Moral seiner Elf.

„Mut macht, dass die Truppe lebt. Zuletzt konnte gegen Spelle zweimal ein Rückstand aufgeholt werden (0:2 und 2:3) und es wurde zumindest noch ein verdienter Punkt eingetütet, welcher aber sicherlich in der aktuellen Situation zu wenig war“, so Meiners.

Gerade diese Comeback-Qualitäten sollen nun auch in Veldhausen helfen, um im Abstiegskampf weiter Boden gutzumachen.

Personelle Sorgen drücken

Allerdings reist Salzbergen mit erheblichen Personalsorgen an. Timon Kaiser, Lars Hövels, Bennet Fockers, Hannes Keutz und Nick Schulten fallen verletzungsbedingt aus, Simon Heskamp fehlt gelbgesperrt. Zudem steht Phil Fockers aufgrund eines Auslandssemesters nicht zur Verfügung. Hinter dem Einsatz von Jonas Grund steht noch ein Fragezeichen.

„Personell sieht es weiterhin nicht gut aus“, stellt Meiners nüchtern fest.

Kampfansage trotz widriger Umstände

Trotz der angespannten Lage gibt sich der Trainer kämpferisch:

„Trotz der erheblichen Personalsorgen wollen wir alles reinwerfen und was Zählbares aus Veldhausen mitnehmen. Wir wissen um unsere schwierige Situation und werden weiter kämpfen.“

Während Veldhausen nach dem 1:1 in Emslage den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gehen möchte, kämpft Salzbergen darum, den Anschluss an das untere Mittelfeld nicht zu verlieren. Die Vorzeichen deuten auf ein intensives Duell hin – mit Vorteilen für die heimstarken Aufsteiger, aber einer Alemannia, die sich längst noch nicht aufgegeben hat.