Die Transferübersicht zur Westfalenliga 2 2025/26

Concordia Wiemelhausen (Absteiger)

Trainer: Jürgen Heipertz/Marvin Rehder (neu)

Zugänge: Moritz Schrepping (SC Obersprockhövel), Caleb Godswill Danso (TSC Eintracht Dortmund), Nikolas Wiebel (TuS Harpen)

Abgänge: Atakan Uzunbas (SG Wattenscheid 09), Pascal Zippel (SC Obersprockhövel), Moritz Müller (Kirchhörder SC), Jan Kelch (SV Schwarz-Weiß Eppendorf), Hakan Safa Tüysüz (FC Brünninghausen), Yasin Akman (FC Brünninghausen)

BSV Schüren

Trainer: Sascha Rammel

Zugänge: Marcel Münzel (ASC 09 Dortmund), Tim Kallenbach (ASC 09 Dortmund), Chris Matuszak (SV Sodingen), Kevin Brümmer (FC Brünninghausen), Serhat Uzun (Holzwickeder SC), Max Maßmann (TSC Eintracht Dortmund), Damjan Ilic (Holzwickeder SC), Maximilian Martin Heinrich Burbaum (Türkspor Dortmund), Philipp Rosenkranz (SpVgg Erkenschwick)

Abgänge: Alessio Thiele (SV Westrich), Marlon Mönig (Kirchhörder SC), Cem-Ali Dogan (SpVgg Erkenschwick)



DSC Wanne-Eickel

Trainer: Davide Basile/Alexander Schlüter (neu)

Zugänge: Florian Trachternach (Viktoria Heiden), Marcel Klakus (TuS Haltern am See), Paul Apel (TSG Sprockhövel), Leonardo Jurisic (Mengede 08/20), Jean-Luc Schoska (TuS Heven), Devin Dröge (SG Wattenscheid 09), Fatih Gönül (YEG Hassel)

Abgänge: David Tang (Mengede 08/20), Salih Arabaci (SV GE-Hessler), Eduard Uspenskij (Westfalia Herne), Ramazan Bünjamin Karatas (SV Sodingen), Ismet Batmaz (SV Sodingen), Laurenz Kegel (SG Wattenscheid 09)



FC Brünninghausen

Trainer: Carsten Droll (neu)

Zugänge: Faris Bungarten, Koray Dag, Joel Yaw Stiller, Edin Dervisevic (alle eigene U19), Maurice Swoboda (TSC Eintracht Dortmund U19), Veron Osmani (TSC Eintracht Dortmund U19), Marc Radusch (VfR Sölde), Branko Vasic (SV Sodingen), Sefa Durmusoglu (TuS Hannibal), Jonathan Schäfer (SG Bockum-Hövel), Karim Belhilali (VfR Sölde), Yasin Akman (Concordia Wiemelhausen), Hakan Tüysüz (Concordia Wiemelhausen), Kerim Senderovic (FC Bosna Hagen)

Abgänge: Patrick Trawinski (Kirchhörder SC), Marcel Pietryga (ASC 09 Dortmund), Kevin Brümmer (BSV Schüren), Leon Broda (SG Massen), Reza Hassani (Lüner SV), Jannik Tipkemper (Hombrucher SV), Dillon Aquinas Nesaraj (Hombrucher SV), Tom Alter (FC Nordkirchen), Pascal Wieczorek (Lüner SV), Tobias Hartmann (Lüner SV), Onur Tekin (Lüner SV), Robin Rosowski (Lüner SV), Kerim Yüksel Karyagdi (Westfalia Rhynern), Felix Boldin (Westfalia Herne), Julian Trapp (Westfalia Kinderhaus)



FC Iserlohn

Trainer: Simon Naujoks (neu)

Zugänge: Leon Tenkhoff, Valentino Paul Buse, Phil Rettig, Devin Schlinger, Fabio Huckschlag, Eldin Ljesnjanin, Arjan Binakaj, David Brachmann, Till Bömmelmeier (alle eigene U19), Torben Simon (FC Roj Dortmund), Sven Höltke (SV Hohenlimburg)

Abgänge: Daniel Dreesen (Dortmunder Löwen), Umut Ali Lermi (Kiersper SC)



Holzwickeder SC

Trainer: Kurtulus Öztürk

Zugänge: Luis Weiß (ASC 09 Dortmund), Samy Smajlovic (VfL Schwerte), Nazarii Kovalenko (SuS Kaiserau), Leo Mayka (Königsborner SV), Delvion Da Cruz-Mufuma (DJK TuS Hordel 1911), Denis Czarnecki (Lüner SV), Umut Alcan (SuS Oberaden)

Abgänge: Leon Chrobok (FC Frohlinde), Muhammed Cakir (SVE Heessen), Moritz Keil (SV Westrich), Tim Kortenbusch (Kirchhörder SC), Damjan Ilic (BSV Schüren)



Lüner SV

Trainer: Giovanni Schiattarella

Zugänge: Pascal Wieczorek (FC Brünninghausen), Tobias Hartmann (FC Brünninghausen), Onur Tekin (FC Brünninghausen), Robin Rosowski (FC Brünninghausen), Resul Celebi (TSC Eintracht Dortmund), Jonathan Kodoma Yende (SV Lippstadt 08 U19)

Abgänge: Denis Czarnecki (Holzwickeder SC), Bubacarr Jallow (SG Gahmen), Aker Arslan (SV Sodingen), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Damasy Daniel (Westfalia Herne)



RSV Meinerzhagen

Trainer: Nils Langwald

Zugänge: Umut Özogul (FC Lennestadt), Jannik Selter (FC Lennestadt), Adrian Islami (TSG Sprockhövel), Jonah Sasse (TuS Sundern), Max Kolberg (SG Finnentrop/Bamenohl)

Abgänge: Richard Dissing (Kiersper SC), Leo Becker (Kiersper SC), Sandro Steglich (pausiert), Jaouad Darraz (Rot-Weiß Hünsborn), Lukas Finke (pausiert verletzungsbedingt)



SC Obersprockhövel

Trainer: Michael Wurst

Zugänge: Christian Buth (TuS Heven), Jonas Filep (TuS Hattingen), Moritz Felber (SV Sodingen), Pascal Zippel (Concordia Wiemelhausen), Yannik Eversberg (TuS Harpen), Abid Yanik (FC Kray)

Abgänge: Moritz Schrepping (Concordia Wiemelhausen), Luca Max Baur (TSG Sprockhövel), Steven Frühauf (TSG Sprockhövel), Laurin Kamperhoff (SV Burgaltendorf), Adrian Wasilewski (Wacker Obercastrop), Kjell Friedenberg (TuS Ennepetal)



Westfalia Herne

Trainer: Misel Zec (neu)

Zugänge: Eduard Uspenskij (DSC Wanne-Eickel), Marcel Rene Ryczak (VfB Hüls), Hakan Gökdemir (SV Sodingen), Henrik Dier (SSV Buer), Mahir Kaya (Sportfreunde Bulmke), Eghosa Osawe (SV Sodingen), Metehan Türkoglu (Sportfreunde Hamborn 07), Christo Galagoussis (SV Sodingen), Phil Knop (FC Remscheid), Matej Rajic (SpVg Schonnebeck), Felix Boldin (FC Brünninghausen), Ole Danszczyk (SG Bockum-Hövel), Damasy Daniel (Lüner SV)

Abgänge: Riku Tome (YEG Hassel), Tokiya Monno (YEG Hassel)



SpVgg Horsthausen

Trainer: Marc Lutz Gerresheim

Zugänge: Ali Al Hussein (SV Wanne 11)

Abgänge: Max Andreas Kirchmeyer (Spvg Blau-Gelb Schwerin), Fabian Vargues Martins (Hombrucher SV)



Vestia Disteln

Trainer: Daniel Koseler

Zugänge: Dennis Ben Kurtoglu (TuS Haltern am See), Max Michalak (TuS Haltern am See), Aaron Kloth (SV Schermbeck), Louis Pogrzeba (Wacker Obercastrop), Luca Pauluhn (TSV Marl-Hüls), Fynn Geßner (SG Suderwich)

Abgänge: Felix Altehage (SC Hassel), Tom Gola (VfB Hüls), Philipp Amft (SV Rot-Weiß Deuten)



Wacker Obercastrop

Trainer: noch offen

Zugänge: Sami Simsek (FC Castrop-Rauxel), Adrian Wasilewski (SC Obersprockhövel), Stefan Siepmann (TuS Ennepetal), Jayden Peters (TuS Ennepetal), Luca Erdelkamp (VfL Bochum II), Jan Bachmann (ETB SW Essen)

Abgänge: Gianluca Zentler (RW Lüdenscheid), Brightney Igbinadolor (Ziel unbekannt), Julian Ucles Martinez (Rückkehr nach Spanien), Louis Pogrzeba (Vestia Disteln)



TuS Erndtebrück

Trainer: Christian Hartmann, Christian Behle

Zugänge: Maurice Dobbener (SV Schmallenberg/Fredeburg), Vadim Hafner (SV Schmallenberg/Fredeburg), Mirkan Kasikci (VfB Wissen), Tobias Filipzik (Sportfreunde Siegen), Lars Schardt (Sportfreunde Siegen)

Abgänge: Admir Terzic (Ziel unbekannt)