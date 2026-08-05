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Die Transfers in der Frauen-Verbandsliga Württemberg
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Aktuelle Teams der Frauen-Verbandsliga Württemberg
1. FC Donzdorf
Trainer: Thorsten Schöllkopf
Zugänge: Celine Gückelhorn (VfB Stuttgart II), Ariona Gashi (1. FC Donzdorf), Sina Schmidt (TV Steinheim), Mia Suna Tunc (TSV Gruibingen), Malin Frisch (SV Stuttgarter Kickers)
Abgänge: Lena-Lisa Feifel (1. FC Donzdorf II), Lucy Gruber (1. FC Donzdorf II), Leyla Hirn (Noch offen), Maja Kern (Studium), Stefanie Kottmann (1. FC Donzdorf II), Loreley Maier (Studium), Judith Schutte (Pausiert), Stella Schweikert (Noch offen), Charlyne Szenk (1. FC Donzdorf II), Rebekka Weber (Studium), Anastasiia Zubik (1. FC Donzdorf II)
FV 09 Nürtingen
Trainer: Steffen Lehmann, Chris Händgen
Zugänge: Anouk Edimo (TSV Lustnau), Leyla Hirn (1. FC Donzdorf), Hanna Schmidt (TSV Wendlingen), Janine Deffner (VfL Sindelfingen Ladies), Isabel Hildebrand (TSV Wendlingen), Natascha Nething (FV 09 Nürtingen II), Saskia Kern (FV 09 Nürtingen II)
Abgänge: Vanessa Sihler (unbekannt), Nina Schmid (FV 09 Nürtingen II), Franziska Kindermann (FV 09 Nürtingen II), Nina Meixner (FV 09 Nürtingen II), Julia Milz (FV 09 Nürtingen II), Fé Herzog (FV 09 Nürtingen II), Saskia Kern (FV 09 Nürtingen II), Teresa Fröschle (FV 09 Nürtingen II), Isabell Banzhaf (FV 09 Nürtingen II), Melinda Farruggia (FV 09 Nürtingen II), Maeva Hammelehle (FV 09 Nürtingen II), Tamara Roca Lisa Parroto (FV 09 Nürtingen II), Maya dos Reis Pereira (FV 09 Nürtingen II), Vivien Fröschle (FV 09 Nürtingen II), Anna Grezinger (FV 09 Nürtingen II), Annika Hospotzky (FV 09 Nürtingen II), Cecilia Mauthe (FV 09 Nürtingen II), Emilia Schickgram (FV 09 Nürtingen II), Duygu Basoglu (FV 09 Nürtingen II), Lotta Döbler (FV 09 Nürtingen II), Melina Keller (FV 09 Nürtingen II), Sofia Papadopoulou (FV 09 Nürtingen II), Stefanie Veit (FV 09 Nürtingen II), Leonie Marwitz (FV 09 Nürtingen II)
SG Altheim
Trainer: Gerhard Kottmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Jebenhausen
Trainer: Nadja Rösch
Zugänge: keine
Abgänge: Lena Urbanitsch (SV Horrheim), Alicia Nouvel (Ziel unbekannt), Wolfgang Woitke (Karriereende), Alicia Nouvel (SV Hegnach)
SG SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang / TSG Backnang / Sulzbach/Mu.
Trainer: Arif Güdük, Thomas Heckel
Zugänge: Lisa Petti (SV Winnenden)
Abgänge: Michelle Lastavec (VfB Stuttgart II), Temilola Awodumila (Karriereende)
SV Eutingen
Trainer: Dominik Rakoczy, Pascal Werner
Zugänge: Celine Philipp (VfB Stuttgart)
Abgänge: Viktoria Effinger (SG Glatten/Hopfau), Lilli Schreiner (VfL Herrenberg)
SV Jungingen
Trainer: Simon Heller
Zugänge: Sandra Trautwein (TSV Tettnang), Ann-Sophie Kastner (SV Unterjesingen), Caroline Müller (TSV Wendlingen), Sarah Tannheimer (SV Jungingen), Maria-Lavinia Iancu (SV Jungingen), Caja Wegener (SV Jungingen), Anika Huber (SV Jungingen II)
Abgänge: Melanie Schöffmann (Karriereende), Lina Werner (Karriereende), Luise Pirincci (Karriereende), Paulina Stützle (Karriereende), Ella Kürner (SV Jungingen II)
TSV Frommern
Trainer: Petra Linder
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Lustnau
Trainer: Frieder Erne, Bastian Fischer, Florian Braun, Reinhold Kramer
Zugänge: Christina Reinhold (TV Derendingen), Anna Gutsmiedl (FS Metta), Anna-Sophia Tenbruck (1. FC Gievenbeck)
Abgänge: Anouk Edimo (FV 09 Nürtingen)
TSV Münchingen
Trainer: Jannik Mack
Zugänge: keine
Abgänge: Michelle Joy Martins (SV Hegnach)
TV Derendingen
Trainer: Melanie Bölzle, Eveline Bölzle
Zugänge: Eveline Bölzle (), Melanie Bölzle ()
Abgänge: Christina Reinhold (TSV Lustnau)
VfL Sindelfingen Ladies
Trainer: Nikolaos Koutroubis
Zugänge: Rieke Krenzel (TSV Schafhausen), Aliki Dimopoulou (SV Stuttgarter Kickers), Asia Di Lella (VfB Stuttgart II), Julia Hörz (SV Hoffeld)
Abgänge: Lanea Ritter (TSV Heimsheim), Sophie Köhler (SV Stuttgarter Kickers), Janine Deffner (FV 09 Nürtingen), Graciela Farao (SV Hegnach)