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Die Transfers in der Frauen-Regionalliga Süd
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Gestern, 12:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Aktuelle Teams der Frauen-Regionalliga Süd
Eintracht Frankfurt III
Trainer: Benjamin Becker
Zugänge: Lina-Sophie Winter (Borussia Dortmund), Dilara Agac (FFC Wacker München), Angelina Klopstein (SC Sand II), Lara Frisch (SpVg Aurich), Romy Weisenbach (FC Bayern München II)
Abgänge: Ylvi Eisenbeiß (VfL Wolfsburg), Letizia-Marie Knapp (FSV Mainz 05 II), Lea Schneider (Karriereende), Pia Munzert (TSG 1899 Hoffenheim II), Katharina Spieker (SG Bornheim 1945 Grün-Weiss), Johanna Marie Bürger (SC Dortelweil), Victoria Kohl (SV 67 Weinberg), Carolina Dastler-Moccagatta (SC Dortelweil), Emilia-Maria Grund (SC Freiburg II), Katharina Branyiczki (Ziel unbekannt), Melissa Lamarmora (Ziel unbekannt), Hana Sinanovic (Ziel unbekannt), Laura-Sophie Thiele (Ziel unbekannt)
FC Bayern München II
Trainer: Jérôme Reisacher
Zugänge: Julia Kreuzpaintner (FC Bayern München), Lisa Karl (FC Bayern München), Laila Portella (FC Bayern München), Hanna Wegscheider (FC Bayern München), Ella Rauscha (SR Donaufeld / AUT)
Abgänge: Marie Gmeineder (SV Werder Bremen), Elira Terakaj (FC Carl Zeiss Jena), Laura Senft (FC Stern München), Paula Rintzner (1. FC Union Berlin), Romy Weisenbach (Eintracht Frankfurt III), Livia Rieth (SC Freiburg II), Lara Kern (SC Freiburg II)
FC Ruderting
Trainer: Franz Höng, Charly Höller
Zugänge: Franz Höng (Pause), Teresa Sedlberger (FC Ruderting II), Julia Wimmer (FC Ruderting II), Theresa Butscher (FC Ruderting), Lisa Stiller (FC Ruderting II), Yvonne Dengscherz (FC Forstern), Lilly Ascher (1. FC Passau), Hanna Schreib (1. FC Passau)
Abgänge: Florian Spiller (unbekannt), Hanna Maier (Rückzug), Theresa Butscher (FC Ruderting), Franziska Schwaiberger (Karriereende), Anna-Lena Parzhuber (Karriereende), Luisa Weinhändler (unbekannt), Cornelia Eibl (Karriereende), Franziska Philipp (unbekannt)
Karlsruher SC
Trainer: Christopher Holzer
Zugänge: Kevin Schäfer (Vereinslos), Enie Brauner (SG Oftersheim), Cora Obenson (SC Sand II), Lucina Schulte (VfB Stuttgart), Ann-Sophie Braun (TSG 1899 Hoffenheim II), Nele Villing (VfR Wormatia Worms), Saphira Höne (FC Carl Zeiss Jena II), Nanoka Iriguchi (KS Pogon Tczew (Polen))
Abgänge: Martin Günther (Unbekannt), Charlotte Beilharz (unbekannt), Merita Gashi (unbekannt), Gabriela Heid (unbekannt), Lena Marie Jakob (unbekannt), Natalie Klupp (unbekannt), Nadja Schneider (unbekannt), Lisiana Veljija (unbekannt), Inga Ehrenfried (Karlsruher SC II), Jennifer Amann (Karlsruher SC II), Julia Oehmann (Karlsruher SC II), Anna Hornetz (Karlsruher SC II)
Kickers Offenbach
Trainer: Johannes Munkelt
Zugänge: Melina Mehler (FSV Mainz 05 II), Heidrun Sigurdardottir (FSV Mainz 05), Lisa Gürtler (FSV Mainz 05)
Abgänge: Emma Felzmann (SC Dortelweil)
KSV Hessen Kassel
Trainer: Robert Franke
Zugänge: Robert Franke (FSV Dörnberg), Angelo Nolte (FSV Dörnberg), Hanna Krohne (TSV Jahn Calden), Ameli Schäfer (Obermelsungen), Julia Bläser (MF Göttingen), Clara Trümner (JFV Alsfeld), Paula Johanna Meyer (Hannover 96), Marie Tielmann (KSV Hessen Kassel II)
Abgänge: Abelina Volkmar (unbekannt), Hyeonju Lee (KSV Hessen Kassel II)
SC Dortelweil
Trainer: Kamal Belkini, Nicolai König
Zugänge: Valentina Limani (Eintracht Frankfurt II), Lilli Marie Oberhoff (SG Bornheim 1945 Grün-Weiss), Johanna Marie Bürger (Eintracht Frankfurt III), Emma Felzmann (Kickers Offenbach), Carolina Dastler-Moccagatta (Eintracht Frankfurt III)
Abgänge: Melinda Döll (FSV Hessen Wetzlar), Emelie Hesselbach (SG 99 Andernach), Josephine Mezger (Kickers Offenbach II), Luisa Marie Gaudl (SG Bornheim 1945 Grün-Weiss), Lara Baier (SG Bornheim 1945 Grün-Weiss), Nola Bawidamann (SG Bornheim 1945 Grün-Weiss), Maren Wolf (SG Bornheim 1945 Grün-Weiss), Rebecca Kratoska (SG Bornheim 1945 Grün-Weiss), Ivona Benkovic (SV Phönix 1919 Düdelsheim), Lena Lippmann (SpVgg 05 Oberrad)
SC Freiburg II
Trainer: Fabian Gerdts
Zugänge: Emilia-Maria Grund (Eintracht Frankfurt III), Livia Rieth (FC Bayern München II), Lara Kern (FC Bayern München II)
Abgänge: Rebecca Rummel (DSC Arminia Bielefeld), Sina Heitz (SC Sand II), Nailatou Sadikou (FSV Mainz 05 II), Lena Nuding (Karriereende), Victoria Wunderlich (Ziel unbekannt), Johanna Luise Menge (Ziel unbekannt), Leonie Lorenz (Ziel unbekannt), Lea Linsler (Ziel unbekannt)
SC Sand II
Trainer: Benjamin Bücheler
Zugänge: Sina Heitz (SC Freiburg II), Leonie Reiser (Hegauer FV)
Abgänge: Cora Obenson (Karlsruher SC), Angelina Klopstein (Eintracht Frankfurt III), Carina Wüst (FC Ingolstadt 04)
SpVgg Greuther Fürth
Trainer: Felix Bernhard
Zugänge: Diana Kokhan (SpVgg Greuther Fürth II), Elissa Catalan Keck (SpVgg Greuther Fürth II), Amelie Graupner (1. FC Nürnberg II)
Abgänge: keine
SV 67 Weinberg
Trainer: Meike Wischgoll, Julia Brückner
Zugänge: Solveig Schlitter (Eintracht Frankfurt II), Lisa Popp (Lethbridge Pronghorns / Kanada), Victoria Kohl (Eintracht Frankfurt III), Laura Eisler (FC Wertheim-Eichel)
Abgänge: Bana Müller (TV 21 Büchenbach II), Lisa Wich (Karriereende), Sara Hofmann (Karriereende)
SV Stuttgarter Kickers
Trainer: Manuel Strobel
Zugänge: Jennifer Marquart (VfL Herrenberg), Sina Rahm (VfL Herrenberg), Marie Gleixner (VfL Herrenberg), Svea Fleischmann (1. FC Heidenheim), Sophie Köhler (VfL Sindelfingen Ladies), Madeline Miller (Eigene Jugend), Emily Gröber (VfB Stuttgart), Sara Nilsson (FC St. Gallen)
Abgänge: Malin Frisch (1. FC Donzdorf), Maike Bendfeld (Unbekannt), Lia Kayser (Unbekannt), Anika Dieterle (Unbekannt), Aliki Dimopoulou (Unbekannt), Lisa Kröper (Unbekannt), Aliki Dimopoulou (VfL Sindelfingen Ladies)