– Foto: Matthias Wolpert
Die Transfers in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Aktuelle Teams der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg
1. FC Heidenheim
Trainer: Chantal Bachteler
Zugänge: keine
Abgänge: Noemi Spieß (SV Alberweiler), Svea Fleischmann (SV Stuttgarter Kickers)
1. FC Mühlhausen
Trainer: Franziska Gross
Zugänge: Jule Kaiser (SpG Steinsfurt/Untergimpern)
Abgänge: Vipushan Sothilingam (SV Ottenhausen), Rabea Ronellenfitsch (SSV Waghäusel), Inga Werchner (SSV Waghäusel)
ATSV Mutschelbach
Trainer: Dominic Wittwer
Zugänge: Sophie Horn (TSV Heimsheim), Mariella Stoll (1. CfR Pforzheim II), Elisa Hauber (SG Diedesheim / Gundelsheim), Ronja Fichter (SG Diedesheim / Gundelsheim), Julia Becker (Karlsruher SC III), Maya Rogee (FV 09 Niefern)
Abgänge: keine
FC Freiburg-St. Georgen
Trainer: Steven Rohrbach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hegauer FV
Trainer: Domenico Merenda
Zugänge: keine
Abgänge: Leonie Reiser (SC Sand II), Isabel Wikenhauser (Unbekannt), Alessa Ramizi (Karriereende), Jennifer Birkenberger (Umzug), Luisa Radice (Unbekannt)
Karlsruher SC II
Trainer: Hakki Sahin
Zugänge: Inga Ehrenfried (Karlsruher SC), Jennifer Amann (Karlsruher SC), Julia Oehmann (Karlsruher SC), Anna Hornetz (Karlsruher SC)
Abgänge: keine
SV Alberweiler
Trainer: Mario Kaiser, Tamara Würstle
Zugänge: Tabea Einfalt (SV Granheim), Noemi Spieß (1. FC Heidenheim), Mario Kaiser (SG Attenweiler/Oggelsbeuren), Cara Werz (TSV Tettnang), Paulin Rauser-Härle (SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt), Dana Sameisla (SV Granheim)
Abgänge: keine
SV Hegnach
Trainer: Nikolaos Koutroubis
Zugänge: Anne Brückner (FC Esslingen), Marie Leiser-Atemborska (FC Esslingen), Sophie Leiser-Atemborska (FC Esslingen), Michelle Joy Martins (TSV Münchingen), Misheel Debora Dugersuren (Unbekannt), Alicia Nouvel (TV Jebenhausen), Graciela Farao (VfL Sindelfingen Ladies), Leonie Münch (TSV Baltmannsweiler)
Abgänge: Laura Pawlowski (FSV Mainz 05), Heidi Janika Klatt (Unbekannt)
TSV Neuenstein
Trainer: Leonie Uhl
Zugänge: Franziska Wüstner (TSV Crailsheim), Lisa Marie Braun (TSV Crailsheim)
Abgänge: Laura Böhret (SpVgg Satteldorf)
TSV Tettnang
Trainer: Daniel Hörtkorn
Zugänge: Nele Wünsche (SV Deggenhausertal), Damai Bock (SV Deggenhausertal), Jana Eiberle (TSV Tettnang), Swetlana Volkova (VfB Friedrichshafen II)
Abgänge: Sandra Trautwein (SV Jungingen), Cara Werz (SV Alberweiler), Alica Reiner (Pausiert), Pauline Friedrich (Pausiert)
VfB Stuttgart II
Trainer: Alexander Hofstetter
Zugänge: Michelle Lastavec (SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang)
Abgänge: Celine Gückelhorn (1. FC Donzdorf), Lena Tarmann (SGM Birkmannsweiler/Steinach), Lisa Diehl (VfB Obertürkheim), Jana Linke (VfB Obertürkheim), Sophie Bayer (VfB Obertürkheim)
VfL Herrenberg
Trainer:
Zugänge: Lina Bleif (SV Unterjesingen), Lilli Schreiner (SV Eutingen)
Abgänge: Jennifer Marquart (SV Stuttgarter Kickers), Sina Rahm (SV Stuttgarter Kickers), Marie Gleixner (SV Stuttgarter Kickers), Steven Riechers (1. CfR Pforzheim), Emma Knies (Unbekannt), Annika Schmidt (Unbekannt), Christina Riechers (Unbekannt)