– Foto: Matthias Wolpert
Die Transfers in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Aktuelle Teams der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg
1. FC Heidenheim
Trainer: Chantal Bachteler
Zugänge: Sabrina Trampitsch (TSV Wendlingen)
Abgänge: Noemi Spieß (SV Alberweiler), Svea Fleischmann (SV Stuttgarter Kickers)
1. FC Mühlhausen
Trainer: Franziska Gross
Zugänge: Jule Kaiser (SpG Steinsfurt/Untergimpern)
Abgänge: Vipushan Sothilingam (SV Ottenhausen), Rabea Ronellenfitsch (SSV Waghäusel), Inga Werchner (SSV Waghäusel)
ATSV Mutschelbach
Trainer: Dominic Wittwer
Zugänge: Sophie Horn (TSV Heimsheim), Mariella Stoll (1. CfR Pforzheim II), Elisa Hauber (SpG Diedesheim/Gundelsheim), Ronja Fichter (SpG Diedesheim/Gundelsheim), Julia Becker (Karlsruher SC III), Maya Rogee (FV 09 Niefern)
Abgänge: keine
FC Freiburg-St. Georgen
Trainer: Steven Rohrbach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hegauer FV
Trainer: Domenico Merenda
Zugänge: keine
Abgänge: Leonie Reiser (SC Sand II), Isabel Wikenhauser (Unbekannt), Alessa Ramizi (Karriereende), Jennifer Birkenberger (Umzug), Luisa Radice (Unbekannt)
Karlsruher SC II
Trainer: Hakki Sahin
Zugänge: Inga Ehrenfried (Karlsruher SC), Jennifer Amann (Karlsruher SC), Julia Oehmann (Karlsruher SC), Anna Hornetz (Karlsruher SC)
Abgänge: keine
SV Alberweiler
Trainer: Mario Kaiser, Tamara Würstle
Zugänge: Tabea Einfalt (SV Granheim), Noemi Spieß (1. FC Heidenheim), Mario Kaiser (SG Attenweiler/Oggelsbeuren), Cara Werz (TSV Tettnang), Paulin Rauser-Härle (SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt), Dana Sameisla (SV Granheim)
Abgänge: keine
SV Hegnach
Trainer: Nikolaos Koutroubis
Zugänge: Anne Brückner (FC Esslingen), Marie Leiser-Atemborska (FC Esslingen), Sophie Leiser-Atemborska (FC Esslingen), Michelle Joy Martins (TSV Münchingen), Misheel Debora Dugersuren (Unbekannt), Alicia Nouvel (TV Jebenhausen), Graciela Farao (VfL Sindelfingen Ladies), Leonie Münch (TSV Baltmannsweiler)
Abgänge: Laura Pawlowski (FSV Mainz 05), Heidi Janika Klatt (Unbekannt)
TSV Neuenstein
Trainer: Leonie Uhl
Zugänge: Franziska Wüstner (TSV Crailsheim), Lisa Marie Braun (TSV Crailsheim)
Abgänge: Laura Böhret (SpVgg Satteldorf)
TSV Tettnang
Trainer: Daniel Hörtkorn
Zugänge: Nele Wünsche (SV Deggenhausertal), Damai Bock (SV Deggenhausertal), Jana Eiberle (TSV Tettnang), Swetlana Volkova (VfB Friedrichshafen II), Verena Mannes (FC St. Pauli)
Abgänge: Sandra Trautwein (SV Jungingen), Cara Werz (SV Alberweiler), Alica Reiner (Pausiert), Pauline Friedrich (Pausiert)
VfB Stuttgart II
Trainer: Alexander Hofstetter
Zugänge: Michelle Lastavec (SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang), Joy Castor (Erste Mannschaft), Gillian Castor (Erste Mannschaft), Leonie Kopp (Erste Mannschaft), Anja Selensky (Erste Mannschaft), Selina Walter (VfL Herrenberg), Franka Ziegler (VfL Herrenberg), Martha Beckmann (TSV Münchingen), Emma Knies (VfB Stuttgart), Anna Schmidt (VfB Stuttgart), Marie Lesch (VfB Stuttgart), Milla Baumert (VfB Stuttgart), Amelie Hinkel (VfB Stuttgart), Lana Cirjak (VfB Stuttgart)
Abgänge: Celine Gückelhorn (1. FC Donzdorf), Lena Tarmann (SGM Birkmannsweiler/Steinach), Lisa Diehl (VfB Obertürkheim), Jana Linke (VfB Obertürkheim), Sophie Bayer (VfB Obertürkheim), Asia Di Lella (VfL Sindelfingen Ladies), Teresa Böpple (VfL Herrenberg)
VfL Herrenberg
Trainer:
Zugänge: Lina Bleif (SV Unterjesingen), Lilli Schreiner (SV Eutingen), Teresa Böpple (VfB Stuttgart II)
Abgänge: Jennifer Marquart (SV Stuttgarter Kickers), Sina Rahm (SV Stuttgarter Kickers), Marie Gleixner (SV Stuttgarter Kickers), Steven Riechers (1. CfR Pforzheim), Emma Knies (Unbekannt), Annika Schmidt (Unbekannt), Christina Riechers (Unbekannt), Selina Walter (VfB Stuttgart II), Franka Ziegler (VfB Stuttgart II)